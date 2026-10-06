Muž utrpel pri práci s jedným zo strojov zranenia, ktorým napokon podľahol.
Incident sa odohral v pondelok (5. októbra) popoludní vo výrobnom závode Minit. O úmrtí priamo na pracovisku ako prvý informoval portál Parameter.sk.
Podľa slov hovorkyne trnavskej krajskej polície Veroniky Dachovej utrpel 31-ročný muž zranenia pri práci s výrobným strojom. Boli natoľko vážne, že im následne podľahol. Ako presne k nehode došlo, momentálne nie je známe. Polícia už vo veci začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a zisťuje presné okolnosti.
Firma povolala psychológov
Vedenie podniku na situáciu reagovalo zabezpečením odbornej psychologickej pomoci pre ostatných pracovníkov, ktorých udalosť vo výrobe zasiahla.
Spolumajiteľ firmy László Ambrovics osobne komunikoval s ľuďmi na zmene. „O piatej ráno som sa osobne stretol s približne 80 až 90 postihnutými zamestnancami závodu pracujúcimi vo výrobe, ktorým bolo povedané, čo sa stalo,“ uviedol pre médiá. Ďalšie detaily nešťastia nateraz zostávajú v rukách policajných vyšetrovateľov.