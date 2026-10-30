Hygienici odhalili problém vo výživovom doplnku FEMANNOSE F. Obsahuje viac sladidla, než povoľujú predpisy
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Natália Mišániová
dnes 30. októbra 2026 o 16:30
Čas čítania 0:21

Hygienici odhalili problém vo výživovom doplnku FEMANNOSE F. Obsahuje viac sladidla, než povoľujú predpisy

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Hygienici odhalili problém vo výživovom doplnku FEMANNOSE F. Obsahuje viac sladidla, než povoľujú predpisy
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Hygienici odporúčajú výrobok z dotknutej šarže neužívať a vrátiť do predajne.

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) upozorňuje na výživový doplnok FEMANNOSE F s biotínom a vitamínom C. Laboratórne testy v ňom odhalili prekročenie povoleného množstva sladidla E 950 – acesulfám K.

V testovanej vzorke namerali 1 120 mg/kg tejto prídavnej látky, čo presahuje najvyšší povolený limit pre danú kategóriu potravín.

FEMANNOSE F, výživový doplnok s biotínom a vitamínom C FEMANNOSE F, výživový doplnok s biotínom a vitamínom C FEMANNOSE F, výživový doplnok s biotínom a vitamínom C
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Upozornenie sa týka balenia s 30 vreckami (75 g), šarže TY 813 s dátumom minimálnej trvanlivosti 10/2027.

Hygienici overujú stiahnutie výrobku zo slovenského trhu. Spotrebiteľom odporúčajú, aby doplnok z uvedenej šarže neužívali a vrátili ho do predajne, kde ho zakúpili.

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Náhľadový obrázok: TASR/Pavel Neubauer
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