Hygienici odporúčajú výrobok z dotknutej šarže neužívať a vrátiť do predajne.
Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) upozorňuje na výživový doplnok FEMANNOSE F s biotínom a vitamínom C. Laboratórne testy v ňom odhalili prekročenie povoleného množstva sladidla E 950 – acesulfám K.
V testovanej vzorke namerali 1 120 mg/kg tejto prídavnej látky, čo presahuje najvyšší povolený limit pre danú kategóriu potravín.
Upozornenie sa týka balenia s 30 vreckami (75 g), šarže TY 813 s dátumom minimálnej trvanlivosti 10/2027.
Hygienici overujú stiahnutie výrobku zo slovenského trhu. Spotrebiteľom odporúčajú, aby doplnok z uvedenej šarže neužívali a vrátili ho do predajne, kde ho zakúpili.