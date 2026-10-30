Cestu cez Pačanský kopec úplne uzavrú a počas zimy ju budú modernizovať.
Cesta II/549 cez Pačanský kopec, ktorá spája Gemer so Spišom, bude od 1. novembra úplne uzavretá. Dôvodom je pravidelná zimná uzávera, počas ktorej tentoraz prebehne aj posledná etapa modernizácie cesty.
Stavebné práce sa zamerajú na 3,5-kilometrový úsek medzi Krásnohorským Podhradím a Úhornou. Zahŕňajú úpravu troch neprehľadných zákrut, vybudovanie 20 výhybných miest a zavedenie inteligentného systému riadenia dopravy.
Modernizácia bude stáť ďalších 2,3 milióna eur, pričom kraj už do cesty investoval viac ako tri milióny eur. Práce majú trvať šesť mesiacov, väčšinu z nich chcú stihnúť počas zimy.
Vodičov čaká obchádzka dlhá 77 kilometrov
Počas uzávery budú musieť vodiči využívať obchádzkovú trasu dlhú približne 77 kilometrov cez cesty II/548, II/550 a I/16.
Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku by mohlo ísť o poslednú zimnú uzáveru Pačanského kopca. Cieľom modernizácie je umožniť bezpečnú celoročnú prevádzku tejto cesty.