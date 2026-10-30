Niektoré obce na severe krajiny tak môžu zažiť prvý sneh sezóny.
Slovensko čaká počas víkendu ochladenie, ktoré prinesie dážď aj prvé sneženie do ďalších oblastí. Studený vzduch od severu spôsobí pokles hranice sneženia, pričom v niektorých vyššie položených obciach môže napadnúť prvý sneh tejto sezóny, informuje portál iMeteo.sk.
V sobotu (31. 10.) sa sneženie očakáva približne od nadmorskej výšky 1 000 metrov. V noci zo soboty na nedeľu však môže hranica sneženia klesnúť až na 600 až 700 metrov.
V nedeľu (1. 11.) ráno tak môžu obyvatelia niektorých oblastí severného Slovenska uvidieť prvý sneh. V obciach sa očakáva iba slabý poprašok, výraznejšie sneženie zasiahne najmä hory.Na hrebeňoch Tatier by mohlo napadnúť 10 až 20 centimetrov čerstvého snehu.