Poistenci, ktorí chcú mať v odhade zohľadnené aj chýbajúce obdobia poistenia, by mali potrebné doklady doručiť do konca decembra.
Sociálna poisťovňa bude v máji 2027 posielať dôchodkové prognózy poistencom starším ako 50 rokov. Aby bol odhad ich budúceho dôchodku čo najpresnejší, mali by si skontrolovať, či poisťovňa eviduje všetky obdobia ich dôchodkového poistenia.
Chýbajúce doklady treba predložiť do konca roka
Chýbajúce doklady musia predložiť do 31. decembra 2026, ak chcú, aby sa zohľadnili už v najbližšej prognóze. Tú dostanú aj 18-roční poistenci, ktorí prvýkrát získali dôchodkové poistenie.
Doplniť možno napríklad pracovné zmluvy, zápočtové listy či potvrdenia o štúdiu, vojenskej službe alebo evidencii na úrade práce. Doklady je možné doručiť osobne, poštou, cez slovensko.sk alebo prostredníctvom Elektronického účtu poistenca (EUP).
V EUP stačí otvoriť sekciu „Životné situácie“ → „Dôchodok“ → „Všeobecné podanie pre Sociálnu poisťovňu“ a priložiť potrebné dokumenty.
Sociálna poisťovňa odporúča skontrolovať si v EUP evidované aj chýbajúce obdobia poistenia. Doklady možno doplniť aj po termíne, zohľadnia sa však až v ďalších dôchodkových prognózach.