Myslíš si, že AI obrázok spoznáš okamžite? Otestuj svoj postreh.
V každom kole uvidíš dva zábery - jeden vytvorila umelá inteligencia a druhý je skutočná fotografia. Vyberieš si, ktorému veríš, a zároveň označíš, ako veľmi si svojou odpoveďou istý.
Hra ti náhodne vyberie 10 dvojíc, takže pri ďalšom pokuse nemusíš dostať rovnaké obrázky. Po každom tipe uvidíš správnu odpoveď a na konci zistíš svoje skóre. Vyskúšaj si, či ešte môžeš veriť vlastným očiam.
Kvíz vznikol v spolupráci s Kockáči, o. z., ktoré pomáha mladým ľuďom rozvíjať digitálne zručnosti a orientovať sa vo svete AI, bezpečnosti online a médií.
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