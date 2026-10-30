Tesco predáva všetky predajne na Slovensku a v Česku

dnes 30. októbra 2026 o 11:08 Čas čítania 0:00 Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom Diskutovať Zdieľať Uložiť Uložené Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok. Prihlásiť sa Zrušiť Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu. V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora. OK Zdroj: TASR/RADOVAN STOKLASA Zdroj: TESCO Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS/MARTIN STRACHOŇ/ VOLNĚ K UŽITÍ Zdroj: ALBERT Zdroj: FACEBOOK/TESCO SLOVENSKO, TESCO Zdroj: PEXELS/IAN PORCE/VOLNĚ K UŽITÍ 1 / 6 Odporučil by si článok ostatným? 11 Prihlásiť sa cez Google Prihlásiť sa cez apple Alebo e-mailom: Pokračovať Pokračovaním potvrdzujem, že som si prečítal/a a súhlasím s Podmienky používania portálu, Zásady ochrany osobných údajov služieb Refresheru. Prihlásenie do účtu: Prihlásenie nebolo úspešné. Zadané heslo je nesprávne. Pokračovať Alebo e-mailom Zaslať kód Kód bol odoslaný! Poslali sme ti kód na tvoju e-mailovú adresu: Pokračovať Chceš sa prihlasovať s heslom? Po prihlásení môžeš v nastaveniach účtu pridať heslo, ktoré ti umožní prihlasovať sa aj nabudúce bez potreby overovacieho kódu. Už takmer hotovo Tvoju registráciu práve dokončujeme. V rámci finálnej kontroly ti o chvíľu automaticky zašleme potvrdzovací e-mail. Nemusíš robiť nič ďalšie. Späť na úvod Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť. Zdieľať Uložiť Uložené Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok. Prihlásiť sa Zrušiť Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu. V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora. OK Náhľadový obrázok: TASR/Radovan Stoklasa 1 🔥 💖 😂 😮 😢 😡 Vstúp do diskusie Čo si o článku myslíš? Prihlás sa a daj vedieť do komentára! Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku. 0 komentárov Zoradiť od najoblúbenejších najnovších Uverejniť komentár Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár. Prihlásiť sa Zrušiť Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár. Prihlásiť sa Zrušiť Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár. Členstvo Zrušiť Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet. Overiť účet Zrušiť Naozaj chceš odstrániť svoj komentár? Odstrániť Zrušiť Naozaj chceš zablokovať tento komentár? Zablokovať Zrušiť Naozaj chceš odblokovať tento komentár? Odblokovať Zrušiť Naozaj chceš nahlásiť tento komentár? Nahlásiť Zrušiť Ďakujeme, komentár bol nahlásený. OK OK Súvisiace témy: Slovensko Česko Ekonomika Najčítanejšie 4 hodiny 24 hodín 7 dní včera o 15:30 Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín pred 3 hodinami AKTUÁLNE: Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom pred hodinou Na východe Slovenska uzavrú cestu cez Pačanský kopec. Vodičov medzi Gemerom a Spišom čaká 77-kilometrová obchádzka pred 2 dňami REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky dnes o 08:04 TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku včera o 15:30 Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín pred 2 dňami REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky včera o 14:45 Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie včera o 17:33 Slovinsko zaviedlo povinné vianočné odmeny. Zamestnanci dostanú najmenej polovicu minimálnej mzdy navyše pred 3 hodinami AKTUÁLNE: Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom 23. 10. 2026 15:03 Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra 25. 10. 2026 13:18 TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku včera o 15:30 Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín 23. 10. 2026 14:10 Chceš super život? Sťahuj sa do Gbelian. Štát zverejnil novú mapu najlepších obcí na Slovensku 25. 10. 2026 6:52 Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur Lifestyle news Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov včera o 14:30 Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026 včera o 09:50 Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex pred 3 dňami Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu 23. 10. 2026 17:40 Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov 21. 10. 2026 13:20 Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním 21. 10. 2026 11:40 KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa! 20. 10. 2026 15:00 Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru 19. 10. 2026 9:53 Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje 16. 10. 2026 13:00 František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA 15. 10. 2026 15:15 Slovensko Všetko pred 3 hodinami AKTUÁLNE: Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom Dohoda zahŕňa aj distribučné centrá v Prešove a Beckove. Obchod ešte musia schváliť regulačné úrady. pred 2 hodinami Muž v Česku si myslel, že vyhral smiešnu sumu. Pumpárka mu oznámila, že je multimilionár dnes o 07:20 November prinesie na Slovensko poriadnu zimu. Meteorológovia predpovedajú mrazy aj možné sneženie pred 2 hodinami Slovenskí policajti dostanú nové uniformy: Zelenú farbu nahradí čierna, zmena sa začne už budúci rok pred hodinou Na východe Slovenska uzavrú cestu cez Pačanský kopec. Vodičov medzi Gemerom a Spišom čaká 77-kilometrová obchádzka včera o 16:14 Šimečka ostro reagoval na Matoviča. Obvinil ho z vyvolávania konfliktov a pripomenul mu spoluprácu so Sme rodina Umelá inteligencia Všetko 27. 9. 2026 13:30 Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí 1 pred 4 dňami TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky 17. 9. 2026 17:50 Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu Ekonomika Všetko pred 3 hodinami AKTUÁLNE: Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom včera o 14:45 Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie pred 4 dňami Lacné nákupy z Číny skončili: Už od 1. novembra zaplatíš za balíky ešte viac, pribudne nový poplatok Slovensko Všetko pred 3 hodinami AKTUÁLNE: Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom pred 2 hodinami Muž v Česku si myslel, že vyhral smiešnu sumu. Pumpárka mu oznámila, že je multimilionár dnes o 07:20 November prinesie na Slovensko poriadnu zimu. Meteorológovia predpovedajú mrazy aj možné sneženie Najnovšie Spravodajstvo Lifestyle pred 2 hodinami Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom Tesco predáva všetky predajne na Slovensku a v Česku pred 2 hodinami V Bosne sa zrútil vrtuľník pred 3 hodinami Bitka v arménskom parlamente včera o 13:44 Havária na Donovaloch včera o 11:58 Najnovší prieskum volebných preferencií priniesol tesný výsledok. Smer vedie pred PS, do parlamentu by sa dostalo sedem strán Viac Stačí jedna reklama a môžeš pokračovať v čítaní prehraj reklamu a odomkni bezplatne Máš už členstvo? Prihlásiť sa Získať členstvo REFRESHER+