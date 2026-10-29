Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie

Maklér varuje pred ponukami s časovým nátlakom.
Aj seniori môžu investovať, no pri výbere produktu by mali zohľadniť svoje finančné potreby, investičný horizont a mieru rizika. Pri investičných ponukách by si mali nechať dostatok času na rozhodnutie a preveriť všetky podmienky produktu. Upozornil na to Marek Sokol, garant pre sektor kapitálového trhu spoločnosti Universal maklérsky dom.
Sokol varuje najmä pred ponukami, ktoré vytvárajú časový nátlak a vyžadujú rýchle rozhodnutie. „Pokiaľ si ktokoľvek nie je istý, prípadne nerozumie niektorým informáciám, určite by som odporučil vyhradiť si čas na prípadné ďalšie stretnutie, poradiť sa so svojimi blízkymi, alebo pokojne za účelom porovnania konzultovať to aj s ďalším odborníkom“.
Pred rozhodnutím by mali poznať najmä poplatky, likviditu, mieru rizika a regulátora produktu. Dôležitá je aj transparentnosť ponuky a dostatok informácií na posúdenie jej výhod a nevýhod.
Skorý začiatok môže priniesť dlhodobý výnos
Pri senioroch je podľa odborníka podstatné ochrániť úspory pred znehodnotením infláciou a zároveň vybrať produkt, ktorý zodpovedá ich potrebám. Medzi vhodné možnosti na zváženie zaradil napríklad realitné a dlhopisové fondy s nižším rizikovým profilom. Dynamické akciové portfóliá s dlhým investičným horizontom, napríklad 20 až 30 rokov, za vhodné riešenie pre seniorov nepovažuje.
Investovanie môže byť užitočné aj pri dlhodobom budovaní majetku na dôchodok. Sokol dáva za príklad tridsiatnika, ktorý si chce vytvoriť majetok na zabezpečenie mesačnej renty popri štátnom dôchodku. Pri cieľovej sume 1000 eur mesačne by podľa jeho výpočtu stačilo sporiť 90 eur mesačne. Ak by chcel dosiahnuť rentu 1500 eur, potreboval by odkladať približne 130 eur mesačne. Výsledok podľa neho závisí od predpokladov výpočtu a vývoja investícií.
O peniaze sa treba aktívne zaujímať
Marek Sokol zároveň poukázal na rozdiely vo finančnej gramotnosti medzi jednotlivými generáciami seniorov. Kým časť šesťdesiatnikov už bez problémov využíva internet banking a ďalšie digitálne služby, ľudia vo veku nad 75 rokov môžu mať s modernými technológiami väčšie ťažkosti. To zvyšuje ich zraniteľnosť voči podvodom.
Finančnú gramotnosť starších ľudí môžu zlepšiť vzdelávacie programy, prednášky a semináre. Dôležitá je podľa Sokola aj osveta prostredníctvom médií, ktorá seniorom pomáha zorientovať sa vo finančných produktoch a dostupných možnostiach vzdelávania.