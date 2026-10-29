Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie
0
0
0
TASR
dnes 29. októbra 2026 o 14:45
Čas čítania 1:19

Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie
Zdroj: Unsplash/m.

Maklér varuje pred ponukami s časovým nátlakom.

Aj seniori môžu investovať, no pri výbere produktu by mali zohľadniť svoje finančné potreby, investičný horizont a mieru rizika. Pri investičných ponukách by si mali nechať dostatok času na rozhodnutie a preveriť všetky podmienky produktu. Upozornil na to Marek Sokol, garant pre sektor kapitálového trhu spoločnosti Universal maklérsky dom.

Sokol varuje najmä pred ponukami, ktoré vytvárajú časový nátlak a vyžadujú rýchle rozhodnutie. „Pokiaľ si ktokoľvek nie je istý, prípadne nerozumie niektorým informáciám, určite by som odporučil vyhradiť si čas na prípadné ďalšie stretnutie, poradiť sa so svojimi blízkymi, alebo pokojne za účelom porovnania konzultovať to aj s ďalším odborníkom“.

Pred rozhodnutím by mali poznať najmä poplatky, likviditu, mieru rizika a regulátora produktu. Dôležitá je aj transparentnosť ponuky a dostatok informácií na posúdenie jej výhod a nevýhod.

Skorý začiatok môže priniesť dlhodobý výnos

Pri senioroch je podľa odborníka podstatné ochrániť úspory pred znehodnotením infláciou a zároveň vybrať produkt, ktorý zodpovedá ich potrebám. Medzi vhodné možnosti na zváženie zaradil napríklad realitné a dlhopisové fondy s nižším rizikovým profilom. Dynamické akciové portfóliá s dlhým investičným horizontom, napríklad 20 až 30 rokov, za vhodné riešenie pre seniorov nepovažuje.

29. októbra 2026 o 8:39 Čas čítania 3:02 Mesiac od tragédie v Staškove: Vysvetľujeme, čo môže čakať 13-ročného útočníka v reedukačnom centre Mesiac od tragédie v Staškove: Vysvetľujeme, čo môže čakať 13-ročného útočníka v reedukačnom centre

Investovanie môže byť užitočné aj pri dlhodobom budovaní majetku na dôchodok. Sokol dáva za príklad tridsiatnika, ktorý si chce vytvoriť majetok na zabezpečenie mesačnej renty popri štátnom dôchodku. Pri cieľovej sume 1000 eur mesačne by podľa jeho výpočtu stačilo sporiť 90 eur mesačne. Ak by chcel dosiahnuť rentu 1500 eur, potreboval by odkladať približne 130 eur mesačne. Výsledok podľa neho závisí od predpokladov výpočtu a vývoja investícií.

O peniaze sa treba aktívne zaujímať

Marek Sokol zároveň poukázal na rozdiely vo finančnej gramotnosti medzi jednotlivými generáciami seniorov. Kým časť šesťdesiatnikov už bez problémov využíva internet banking a ďalšie digitálne služby, ľudia vo veku nad 75 rokov môžu mať s modernými technológiami väčšie ťažkosti. To zvyšuje ich zraniteľnosť voči podvodom.

Finančnú gramotnosť starších ľudí môžu zlepšiť vzdelávacie programy, prednášky a semináre. Dôležitá je podľa Sokola aj osveta prostredníctvom médií, ktorá seniorom pomáha zorientovať sa vo finančných produktoch a dostupných možnostiach vzdelávania.

25. októbra 2026 o 13:18 Čas čítania 0:32 TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
23. októbra 2026 o 14:10 Čas čítania 1:01 Chceš super život? Sťahuj sa do Gbelian. Štát zverejnil novú mapu najlepších obcí na Slovensku Chceš super život? Sťahuj sa do Gbelian. Štát zverejnil novú mapu najlepších obcí na Slovensku
23. októbra 2026 o 10:20 Čas čítania 0:31 Benzín na Slovensku dosiahol najvyššiu cenu od roku 2022. Vodiči si výrazne priplatia aj za naftu Benzín na Slovensku dosiahol najvyššiu cenu od roku 2022. Vodiči si výrazne priplatia aj za naftu
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Unsplash/Markus Spiske
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Ekonomika Ekonomika Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 10:18
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
pred hodinou
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
včera o 11:50
Mečiar tvrdí, že Havel chcel pri delení republík nasadiť armádu. Klaus hovorí o konšpiráciách
Mečiar tvrdí, že Havel chcel pri delení republík nasadiť armádu. Klaus hovorí o konšpiráciách
dnes o 11:05
Najnovší prieskum volebných preferencií priniesol tesný výsledok. Smer vedie pred PS, do parlamentu by sa dostalo sedem strán
Najnovší prieskum volebných preferencií priniesol tesný výsledok. Smer vedie pred PS, do parlamentu by sa dostalo sedem strán
pred hodinou
Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie
Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie
včera o 10:18
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
1
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
včera o 13:18
Dôchodky od januára opäť porastú: Penzie stúpnu o 3,4 percenta, štát navyše pridá peniaze za materskú aj seniorom nad 85 rokov
Dôchodky od januára opäť porastú: Penzie stúpnu o 3,4 percenta, štát navyše pridá peniaze za materskú aj seniorom nad 85 rokov
včera o 11:50
Mečiar tvrdí, že Havel chcel pri delení republík nasadiť armádu. Klaus hovorí o konšpiráciách
Mečiar tvrdí, že Havel chcel pri delení republík nasadiť armádu. Klaus hovorí o konšpiráciách
včera o 14:50
Unikli dáta z bratislavského parkovacieho systému PAAS: Telefónne čísla vyše 17-tisíc používateľov viseli rok voľne na internete
Unikli dáta z bratislavského parkovacieho systému PAAS: Telefónne čísla vyše 17-tisíc používateľov viseli rok voľne na internete
23. 10. 2026 15:03
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
25. 10. 2026 13:18
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
23. 10. 2026 14:10
Chceš super život? Sťahuj sa do Gbelian. Štát zverejnil novú mapu najlepších obcí na Slovensku
Chceš super život? Sťahuj sa do Gbelian. Štát zverejnil novú mapu najlepších obcí na Slovensku
25. 10. 2026 6:52
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
22. 10. 2026 15:35
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
Lifestyle news
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
pred 2 hodinami
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
dnes o 09:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
pred 2 dňami
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
21. 10. 2026 11:40
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
20. 10. 2026 15:00
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
19. 10. 2026 9:53
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
16. 10. 2026 13:00
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
15. 10. 2026 15:15
Ekonomika Všetko
Lacné nákupy z Číny skončili: Už od 1. novembra zaplatíš za balíky ešte viac, pribudne nový poplatok
pred 3 dňami
Lacné nákupy z Číny skončili: Už od 1. novembra zaplatíš za balíky ešte viac, pribudne nový poplatok
Zavedenie 3-eurového cla na zásielky z krajín mimo Európskej únie zrazilo dovoz lacného tovaru z Ázie o viac ako polovicu, no nakupujúcich čaká ďalší cenový škrt cez rozpočet.
Firma Gabor plánuje ďalšie prepúšťanie. Desiatky zamestnancov môžu prísť o prácu ešte pred Vianocami
dnes o 11:49
Firma Gabor plánuje ďalšie prepúšťanie. Desiatky zamestnancov môžu prísť o prácu ešte pred Vianocami
Nakupovanie cez internet čaká veľká zmena. Od novembra začnú na Slovensku platiť nové pravidlá pre odložené platby
24. 10. 2026 8:36
Nakupovanie cez internet čaká veľká zmena. Od novembra začnú na Slovensku platiť nové pravidlá pre odložené platby
Tesco rozširuje expresné doručovanie do 60 minút: Už od zajtra mieri do krajských miest, donáška je zatiaľ zadarmo
pred 3 dňami
Tesco rozširuje expresné doručovanie do 60 minút: Už od zajtra mieri do krajských miest, donáška je zatiaľ zadarmo
Volkswagen žiada zmrazenie platov v Škode až do roku 2030: Odbory hrozia zastavením výroby vo všetkých českých závodoch
23. 10. 2026 7:18
Volkswagen žiada zmrazenie platov v Škode až do roku 2030: Odbory hrozia zastavením výroby vo všetkých českých závodoch
Subway chystá veľký návrat na Slovensko: V regióne otvorí 300 pobočiek, za expanziou stojí tvorca German Doner Kebab
22. 10. 2026 14:05
Subway chystá veľký návrat na Slovensko: V regióne otvorí 300 pobočiek, za expanziou stojí tvorca German Doner Kebab
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
1
pred 3 dňami
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Ekonomika Všetko
Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie
pred hodinou
Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie
pred 3 dňami
Lacné nákupy z Číny skončili: Už od 1. novembra zaplatíš za balíky ešte viac, pribudne nový poplatok
dnes o 11:49
Firma Gabor plánuje ďalšie prepúšťanie. Desiatky zamestnancov môžu prísť o prácu ešte pred Vianocami
Zahraničie Všetko
Umelá inteligencia Claude obišla paywall k volebným údajom. Urobila to sama od seba, bez príkazu človeka
dnes o 08:50
Umelá inteligencia Claude obišla paywall k volebným údajom. Urobila to sama od seba, bez príkazu človeka
dnes o 09:35
Po tragickej zrážke vlakov vypukli v Španielsku protesty. Polícia proti demonštrantom použila slzotvorný plyn
včera o 18:35
Najbohatší ľudia zarábajú na klimatickej kríze, ktorú sami pomáhajú spôsobovať. Ukazuje to nová analýza

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Havária na Donovaloch
pred 2 hodinami
Havária na Donovaloch
Vodiči musia využiť obchádzku cez horský priechod Šturec.Cesta I/59 v obci Staré Hory v okrese Banská Bystrica je momentálne úplne neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda, pri ktorej sa podľa prvotných informácií zrazili dva kamióny a jedno osobné auto, i
Najnovší prieskum volebných preferencií priniesol tesný výsledok. Smer vedie pred PS, do parlamentu by sa dostalo sedem strán
dnes o 11:58
Najnovší prieskum volebných preferencií priniesol tesný výsledok. Smer vedie pred PS, do parlamentu by sa dostalo sedem strán
Protesty po zrážke vlakov
dnes o 10:48
Protesty po zrážke vlakov
Tragická zrážka vysokorýchlostných vlakov v Španielsku: Hlásia najmenej 39 mŕtvych
včera o 11:28
Tragická zrážka vysokorýchlostných vlakov v Španielsku: Hlásia najmenej 39 mŕtvych
Mexický moderátor kopol do dronu. Ten odletel priamo do tváre modelky
včera o 10:43
Mexický moderátor kopol do dronu. Ten odletel priamo do tváre modelky
Viac