Dohoda zahŕňa aj distribučné centrá v Prešove a Beckove. Obchod ešte musia schváliť regulačné úrady.
Britský obchodný reťazec Tesco predáva svoje podnikanie na Slovensku a v Česku. Kupujúcim je holandská skupina Ahold Delhaize, ktorá v susednom Česku prevádzkuje supermarkety Albert. Hodnota transakcie dosahuje 1,7 miliardy eur. Tesco o dohode informovalo v piatok 30. októbra na svojom webe.
Predaj zahŕňa všetky predajne a kancelárie Tesca v oboch krajinách vrátane distribučných centier v Prešove, Beckove a českých Kralupoch nad Vltavou. Obchod ešte musia schváliť protimonopolné a ďalšie príslušné úrady. Tesco očakáva dokončenie predaja v druhej polovici roka 2027. Dovtedy zostávajú predajne súčasťou britskej skupiny.
Ahold Delhaize patrí medzi najväčšie maloobchodné skupiny na svete. Zastrešuje 17 obchodných značiek a týždenne obslúži približne 77 miliónov zákazníkov. Zatiaľ nie je známe, či si slovenské predajne zachovajú názov Tesco, alebo ich nový majiteľ premenuje.
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