Pri objednávaní z Temu, Sheinu či AliExpressu bude rozhodovať jeden dôležitý detail. Ak si vyberieš správny spôsob nákupu, môžeš sa vyhnúť dodatočným dovozným poplatkom. Vysvetľujeme, na čo si dať pozor.
Slováci, ktorí pravidelne nakupujú na platformách Temu, Shein či AliExpress, si od novembra môžu za niektoré objednávky priplatiť. Európska únia totiž od 1. novembra 2026 zavádza nový manipulačný poplatok vo výške 2 eurá za položku colného vyhlásenia pri online nákupoch z krajín mimo EÚ.
Nový poplatok sa pridáva k clu vo výške 3 eur za odlišnú kategóriu tovaru, ktoré sa pri zásielkach do 150 eur uplatňuje už od júla. Pri jednej položke tak môžu dovozné poplatky dosiahnuť spolu 5 eur, pri viacerých odlišných druhoch tovaru aj viac.
Existuje však spôsob, ako sa novému poplatku pri konkrétnej objednávke vyhnúť. Rozhodujúce je, či tovar musí ešte len prejsť colným konaním, alebo sa už nachádza vo voľnom obehu v Európskej únii.
1. Vyber si tovar z európskeho skladu. Pozor však na jeden detail
Jednou z možností je nakupovať výrobky, ktoré sa už nachádzajú v EÚ a prešli colným konaním. Pri ich ďalšom predaji v rámci Únie už nevzniká nový dovoz, na ktorý by sa vzťahoval manipulačný poplatok. Na zahraničných platformách sa preto oplatí hľadať produkty označené ako odosielané z európskeho skladu. Niektorí predajcovia umožňujú vybrať krajinu odoslania priamo pri produkte.
Samotné označenie „EU warehouse“ však nestačí. Tovar sa môže fyzicky nachádzať v Európe, no stále byť uskladnený pod colným dohľadom. V takom prípade ešte nemusel byť prepustený do voľného obehu. Pred objednávkou si preto over, či ide o tovar, pri ktorom už predajca vybavil dovozné formality. Ak to z ponuky nie je jasné, môžeš kontaktovať predajcu.
2. Skontroluj konečnú cenu objednávky
Ďalším krokom je porovnanie celkovej ceny. Niektoré zahraničné platformy môžu clo a manipulačný poplatok vyberať už pri nákupe, iné ich môžu zahrnúť priamo do ceny výrobku. Ak ich predajca alebo dopravca nevyberie vopred, zákazník ich môže zaplatiť až pred doručením zásielky.
Finančná správa SR zároveň upozorňuje na prípady, keď zahraničné platformy účtujú poplatky označené ako „clo“ alebo „colný poplatok“, no ich zaplatenie ešte nemusí znamenať, že peniaze skutočne dostali colné orgány.
Ak predajca poplatky príslušným orgánom neodvedie, zákazník môže byť vyzvaný na opätovnú úhradu. Pri nákupe preto neporovnávaj len cenu samotného výrobku. Zohľadni aj dopravu, DPH a všetky dovozné náklady.
3. Viac výrobkov nemusí automaticky znamenať viac poplatkov
Nové poplatky sa nepočítajú jednoducho podľa počtu výrobkov v balíku. Rozhodujúce je, koľko odlišných položiek obsahuje colné vyhlásenie. Írska finančná správa uvádza príklad zásielky v hodnote 10 eur, ktorá obsahuje pero, zápisník a prívesok na kľúče. Keďže ide o tri odlišné položky, od júla sa na ne vzťahuje clo spolu 9 eur. Od novembra pribudne aj manipulačný poplatok 6 eur.
Za nákup v hodnote 10 eur tak vzniknú dovozné poplatky ďalších 15 eur, a to ešte bez prípadnej DPH. Celkové náklady preto môžu presiahnuť 25 eur. Ak by však rovnaký balík obsahoval iba dve identické perá, považovali by sa za jednu položku. Clo by predstavovalo 3 eurá a nový manipulačný poplatok 2 eurá. Spolu teda 5 eur plus prípadná DPH.
Pri zásielkach nad 150 eur sa namiesto paušálneho 3-eurového cla uplatňujú colné sadzby podľa konkrétneho druhu tovaru. Nový manipulačný poplatok sa však môže účtovať aj pri nich.
Zaplatia nové poplatky všetci zákazníci?
Nie nevyhnutne. Nový manipulačný poplatok je primárne určený obchodníkom, platformám a ďalším subjektom zodpovedným za dovoz tovaru. Tie však môžu náklady preniesť na zákazníkov. To znamená, že niektorí nakupujúci si poplatok všimnú pri dokončovaní objednávky, ďalší až pri doručení. V iných prípadoch môže byť zahrnutý priamo v cene výrobku. Nové pravidlá začnú platiť v nedeľu 1. novembra 2026.