PS by získalo 19,1 % hlasov, Smer 16,6 %.
Ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend, najviac hlasov by získalo Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 19,1 %. Na druhom mieste by skončil Smer-SD so 16,6 %. Vyplýva to z najnovšieho volebného modelu agentúry AKO pre JOJ 24, ktorý sa uskutočnil od 21. do 28. októbra 2026.
Na treťom mieste sa umiestnila Republika s 10,4 %, nasledovaná Hnutím Slovensko (9,9 %). Ďalej skončili SaS (8,6 %), Hlas-SD (8,2 %) a KDH (7,3 %).
Päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu by tesne prekročili aj Demokrati so ziskom 5,1 %. Pred bránami parlamentu by zostali SNS (4,5 %), Maďarská aliancia (4,4 %), Právo na pravdu (2,9 %) a Sme rodina (2,1 %). Podľa volebného modelu by sa tak do parlamentu dostalo osem politických subjektov.