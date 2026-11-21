Pri nafte však pretrváva riziko opätovného zdražovania.
Ceny pohonných látok na Slovensku naďalej klesajú. Benzín aj nafta v 46. týždni zlacneli oproti predchádzajúcemu týždňu približne o sedem centov. Podľa analytika finančných trhov XTB Ondreja Greguša by zlacňovanie malo pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch.
Za poklesom cien stojí najmä vývoj na svetových trhoch s ropou. Zásoby ropy v USA vzrástli viac, než sa očakávalo, a to o 3,4 milióna barelov. Ceny ovplyvňujú aj obavy zo spomalenia americkej ekonomiky, ktoré by mohlo znížiť dopyt po rope.
Situácia na trhu s naftou však zostáva neistá. Jej dostupnosť obmedzujú výpadky dodávok z Blízkeho východu aj ukrajinské útoky na ruské rafinérie. S príchodom zimy navyše rastie dopyt po vykurovacích palivách.
Analytik preto očakáva, že benzín aj nafta budú na Slovensku v najbližších týždňoch ďalej zlacňovať. Pri nafte však upozorňuje na vyššie riziko opätovného zdražovania.