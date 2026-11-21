Žiadatelia však musia dodržať nové podmienky vrátane 45-dňovej lehoty na inštaláciu a podanie žiadosti.
Slováci môžu od štátu získať príspevok až 4 600 eur na zariadenia, ktoré pomáhajú znižovať náklady na energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustila ďalšiu etapu projektu Zelená domácnostiam II, v rámci ktorého sa menia aj pravidlá podávania žiadostí.
Ako požiadať o príspevok?
Domácnosti sa musia najskôr zaregistrovať na stránke zelenadomacnostiam.sk a následne požiadať o rezerváciu finančných prostriedkov. O poradí žiadateľov rozhoduje čas odoslania rezervácie, nie samotnej registrácie.
Po potvrdení rezervácie majú žiadatelia 45 kalendárnych dní na inštaláciu zariadenia a podanie kompletnej žiadosti. Priložiť musia napríklad faktúru, doklad o zaplatení a fotografie zariadenia. Túto lehotu nie je možné predĺžiť.
Po novom musia domácnosti najskôr zaplatiť celú cenu zariadenia aj montáže z vlastných peňazí. Štát im príspevok vyplatí priamo na bankový účet až po schválení žiadosti a splnení všetkých podmienok.
O dotáciu môžu žiadať najmä vlastníci rodinných domov. Príspevok môže pokryť až 50 % oprávnených nákladov, pričom najvyššia podpora na tepelné čerpadlá dosahuje 4 600 eur. Aj ľudia zaregistrovaní v starom systéme sa musia zaregistrovať znova.