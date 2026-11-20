Podnikateľom uložila sankcie v celkovej výške 3,85 milióna eur.
Finančná správa tento rok výrazne zvýšila počet kontrol pokladníc eKasa. Od januára do konca októbra vykonala viac ako 22 500 kontrol, čo je približne o 35 % viac ako vlani. Napriek tomu počet zistených porušení klesol.
Kontrolóri odhalili 4 577 porušení, čo predstavuje približne pätinu všetkých kontrol. Zároveň odhalili nepriznané tržby vo výške 4,5 milióna eur. Za porušenie pravidiel uložila finančná správa sankcie v celkovej výške 3,85 milióna eur.
V závažnejších prípadoch pristúpila aj k prísnejším opatreniam. Podnikateľom udelila 36 dočasných zákazov činnosti na maximálne 72 hodín a v dvoch prípadoch navrhla zrušenie živnostenského oprávnenia.
Podľa finančnej správy majú kontroly aj preventívny účinok. Podnikatelia, u ktorých odhalila nezaevidované tržby, vykazovali počas nasledujúcich 15 dní o viac ako 17 % vyššie evidované tržby. Úrad sa zároveň zameriava na upravené pokladnice, falošné doklady a manipuláciu so softvérom, ktorými sa niektorí podnikatelia snažia obchádzať pravidlá.