Letisko bude opäť slúžiť ako základňa slovenských stíhačiek F-16, podľa prezidenta by ho však mali využívať aj bežní cestujúci.
Prezident Peter Pellegrini vyzval vládu, aby obnovila civilné lety z letiska Sliač. Urobil tak počas slávnostného otvorenia zrekonštruovaného letiska, ktoré bude opäť slúžiť ako domovská základňa slovenských stíhačiek F-16.
Podľa prezidenta sa pri rekonštrukcii vytvorili podmienky na to, aby letisko mohli využívať nielen ozbrojené sily, ale aj bežní cestujúci. Vláda by preto mala v spolupráci so samosprávami zabezpečiť návrat civilnej leteckej dopravy.
Pellegrini zároveň ocenil modernizáciu letiska a zdôraznil význam ochrany slovenského vzdušného priestoru vlastnými silami. Pripomenul tiež, že slovenská armáda nedávno prevzala jeho ochranu.