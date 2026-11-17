Najnovšie modely naznačujú, že nadchádzajúca zima môže byť približne o 1,7 °C teplejšia než modelový priemer rokov 1993 až 2016.
Slovensko pravdepodobne čaká miernejšia a teplejšia zima, než na akú sme boli v minulosti zvyknutí. Vyplýva to z najnovších sezónnych predpovedí, ktoré pre Refresher News priblížil klimatológ Jozef Pecho. Ani vyššie teploty však nevylučujú silné mrazy či sneženie.
Podľa predpovedí by priemerná teplota od decembra do februára mohla byť približne o 1,7 °C vyššia než modelový priemer rokov 1993 až 2016. Pravdepodobnosť, že zima bude patriť medzi tretinu najteplejších, dosahuje 75 percent.
„Ak by som si mal staviť, tak potom skôr na miernu zimu,“ uviedol Pecho. Zároveň upozornil, že aj počas teplejšej zimy môžu prísť krátke obdobia výrazného ochladenia, mrazov či sneženia. Presné načasovanie takýchto zmien zatiaľ nie je možné spoľahlivo predpovedať.