Informácie o ich pobyte môžu ľudia oznámiť na čísle 158.
Polícia pátra po dvoch nezvestných dievčatách z Ilavy – 15-ročnej Anne Márii a 14-ročnej Renáte. Obe naposledy videli 19. novembra 2026 a odvtedy o sebe nepodali žiadnu správu. Podľa polície by sa mali nachádzať spolu na neznámom mieste.
Anna Mária meria približne 155 cm, má štíhlu postavu, dlhé plavé vlasy a modré oči. Naposledy mala oblečenú čiernu lesklú mikinu a tmavosivé tepláky.
Renáta meria približne 156 cm, má štíhlu postavu, čierne vlasy po plecia a modré oči. Oblečenú mala čiernu mikinu a ružové tepláky.
Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní. Akékoľvek informácie o pohybe alebo pobyte dievčat môžu ľudia oznámiť na čísle 158 alebo prostredníctvom súkromnej správy na facebookovej stránke Polícia SR – Trenčiansky kraj.