Piatkové žrebovanie medzinárodnej lotérie Eurojackpot prinieslo obrovskú radosť na sever Európy.
V obľúbenej nadnárodnej lotérii Eurojackpot totiž padla maximálna možná suma v danom žrebovaní vo výške rovných 10 miliónov eur. Šťastný tiket podal hráč vo Švédsku – ako jediný dokázal správne natipovať všetkých päť hlavných čísel 15, 28, 29, 34 a 35, ako aj dvojicu dodatkových powerballových čísel 5 a 9, píše tnlive.sk.
Dôvod na radosť však mal aj tipujúci zo Slovenska. Národná lotériová spoločnosť Tipos informovala, že jednému z domácich hráčov ušiel miliónový balík len o jediný chýbajúci zásah. Aj napriek tomu mu tiket priniesol veľmi príjemnú výhru vo výške 4 903 eur.
Najviac milionárov pochádza z Nemecka
Eurojackpot patrí medzi najpopulárnejšie číselné hry v Európe a pravidelne ho tipujú milióny ľudí v 19 štátoch vrátane Slovenska, pričom žrebovanie prebieha dvakrát do týždňa – vždy v utorok a v piatok. Trafiť hlavnú cenu je pritom mimoriadne náročné, keďže pravdepodobnosť výhry predstavuje len 1 ku 140 miliónom.
Dlhodobým štatistikám s obrovským náskokom kraľuje Nemecko. Hráči z najľudnatejšej krajiny Európskej únie si pripísali hlavný jackpot už 93-krát, čo prekonáva súčet výhier všetkých ostatných zapojených štátov dokopy. Za 13 rokov fungovania tejto lotérie sa z najvyššej výhry v prvom poradí tešili aj dvaja Slováci, pričom ďalšie desiatky domácich hráčov uspeli v druhom poradí.