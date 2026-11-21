Povinnosť sa môže týkať aj menších firiem a živnostníkov.
Niektorým podnikateľom na Slovensku sa blíži termín povinnej registrácie. Najneskôr do 30. novembra 2026 sa musia zaregistrovať v elektronickom systéme goAML. Povinnosť vyplýva zo zmien zákona proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré platia od 1. júna 2026.
Registrácia sa môže týkať aj menších s. r. o. či živnostníkov. Rozhodujúca pritom nie je veľkosť firmy, ale druh vykonávanej činnosti. Medzi takzvané povinné osoby patria napríklad účtovníci, daňoví poradcovia, audítori, realitní makléri či poskytovatelia vybraných finančných služieb. Za určitých podmienok sa pravidlá vzťahujú aj na advokátov, notárov a ďalšie profesie.
Systém goAML slúži na komunikáciu s Finančnou spravodajskou jednotkou Policajného zboru, najmä na nahlasovanie podozrivých obchodných operácií a výmenu informácií súvisiacich s praním špinavých peňazí.
Podnikatelia, na ktorých sa táto povinnosť vzťahuje, by si preto mali overiť, či registráciu už absolvovali. Termín na jej splnenie je 30. november 2026.