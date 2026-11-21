Svetové burzy aj trh s kryptomenami majú za sebou poriadne divoký piatok.
Ak sleduješ dianie na finančných trhoch alebo držíš kryptomeny, piatok ti zrejme veľa radosti neurobil. Na svetových burzách sa rozbehol prudký výpredaj technologických firiem, ktorý so sebou strhol aj digitálne meny.
Dôvod je jednoduchý – investori začínajú pochybovať, či sú astronomické investície do umelej inteligencie (AI) udržateľné a či sa vôbec niekedy vrátia. Informovali o tom agentúry Reuters a CNBC prostredníctvom TASR.
Bitcoin padol pod 60-tisíc, brzdia ho aj americké voľby
Najznámejšia kryptomena sveta sa v piatok prvýkrát od júla prepadla pod psychologickú hranicu 60-tisíc dolárov. Okolo 17:00 sa bitcoin obchodoval so stratou 5,4 percenta na úrovni 59 294 dolárov (približne 54 595 eur) a červené čísla zasiahli aj ostatné kryptomeny. Keď totiž padajú veľké technologické firmy, investori strácajú chuť riskovať a sťahujú peniaze zo špekulatívnych aktív.
Kryptomenám navyše neprialo hneď niekoľko ďalších faktorov. Časť peňazí z trhu odčerpal štvrtkový (19. 11.) vstup AI spoločnosti Anthropic na burzu. Do toho prichádzajú signály, že americká centrálna banka (Fed) už v decembri opäť zvýši úrokové sadzby, čo rizikovým aktívam škodí.
Trh zároveň znervóznel po novembrových voľbách v USA, v ktorých demokrati ovládli obe komory Kongresu – investori sa preto obávajú, že po nástupe nového Kongresu v roku 2027 prídu pre kryptomeny prísnejšie pravidlá.
Padá Nvidia, AMD aj Anthropic
Ešte dramatickejší obraz ponúkla americká burza, kde sa naplno rozbehol útek z akcií spojených s umelou inteligenciou. Technologický index Nasdaq Composite v piatok podvečer strácal 3,5 percenta, čím vymazal všetky svoje tohtoročné zisky a dostal sa do mínusu. Za celý týždeň smeruje k strate okolo 8 percent, čo je jeho najhorší výsledok za viac než rok.
Širší index S&P 500 klesol o 2 percentá (za týždeň o 7 percent) a index Dow Jones stratil 284 bodov (0,6 percenta), čím sa dostal do takzvaného pásma korekcie – od svojho rekordu už padol o viac než desatinu a vo štvrtok prvýkrát od júna uzavrel pod 50-tisíc bodmi.
Výpredaj tvrdo zasiahol najväčšie mená technologického sveta. Akcie spoločnosti Anthropic v piatok stratili 11 percent, hoci len o deň skôr pri svojom debute na burze Nasdaq vyskočili o 17 percent. Ešte horšie dopadli výrobcovia čipov – Micron sa prepadol o viac než 12 percent, AMD o 11 percent a Nvidia stratila vyše 7 percent. Obavy investorov z toho, že firmy financujú rozvoj AI na dlh, pritom ešte prehĺbil odchod Jensena Huanga z vedenia Nvidie.
„Nejde už len o korekciu spôsobenú vysokým ocenením akcií. Výpredaj sa postupne rozširuje,“ zhodnotil situáciu šéf amerických akciových investícií v spoločnosti Procyon Massimo Santicchia. „Investori sa v súčasnosti jednoznačne vyhýbajú riziku,“ dodal.