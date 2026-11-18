Firmy a živnostníci by si mali overiť, aké povinnosti sa na nich vzťahujú a či sú na nový systém pripravení.
Slovenských podnikateľov čaká od budúceho roka významná zmena. Pri vybraných obchodných transakciách už nebude stačiť vystaviť faktúru v papierovej podobe alebo ju poslať e-mailom ako bežný PDF súbor. Nahradí ju nový systém elektronickej fakturácie, ktorý umožní automatické spracovanie údajov.
Povinná eFaktúra začne platiť od 1. januára 2027. Jej zavedenie vyplýva zo zákona č. 385/2025 Z. z., ktorým sa mení zákon o dani z pridanej hodnoty. Na nový systém sa budú musieť pripraviť nielen platitelia DPH, ale aj viacerí podnikatelia, ktorí DPH neplatia, informovala Finančná správa na svojom webe.
- Čo je eFaktúra a čím sa líši od klasickej faktúry
- Koho sa nová povinnosť od januára 2027 týka
- Aké povinnosti budú mať firmy a živnostníci
- Ako bude nový systém elektronickej fakturácie fungovať
- Čo musia podnikatelia urobiť a na ktoré faktúry sa nové pravidlá nevzťahujú
Čo je eFaktúra a čím sa líši od bežnej faktúry?
Elektronická faktúra je dokument vytvorený v predpísanom elektronickom formáte, ktorý dokážu účtovné systémy automaticky spracovať. Na rozdiel od klasickej faktúry zaslanej e-mailom vo formáte PDF obsahuje údaje v štruktúrovanej podobe.
Účtovný program tak dokáže automaticky rozpoznať dodávateľa, odberateľa, fakturovanú sumu či DPH bez potreby ručného prepisovania.
Bežná faktúra vo formáte PDF sa preto nebude považovať za eFaktúru podľa nových pravidiel. Dokument musí spĺňať predpísaný technický štandard. Cieľom zmien je zjednodušiť spracovanie faktúr, znížiť chybovosť a zefektívniť výmenu dokumentov medzi podnikateľmi.
Koho sa nová povinnosť týka?
Nový systém sa dotkne viacerých skupín podnikateľov a organizácií. Povinnosti sa však budú líšiť podľa ich postavenia a druhu transakcie.
- Platitelia DPH: Pri zákonom stanovených tuzemských transakciách budú musieť elektronické faktúry vystavovať, odosielať aj prijímať.
- Živnostníci a podnikatelia, ktorí nie sú platiteľmi DPH: Nebudú mať všeobecnú povinnosť eFaktúry vystavovať, musia však zabezpečiť ich prijímanie, ak sa na nich táto povinnosť vzťahuje.
- Neziskové organizácie a samosprávy: Na prijímanie elektronických faktúr sa budú musieť pripraviť aj dotknuté občianske združenia, nadácie, mestá či obce.
- Bežní občania: Ľudí, ktorí nepodnikajú a nakupujú na osobnú spotrebu, sa nová povinnosť netýka.
V praxi to znamená, že napríklad živnostník, ktorý nie je platiteľom DPH, nemusí automaticky začať vystavovať eFaktúry svojim zákazníkom. Ak mu však faktúru vystaví dodávateľ v novom elektronickom formáte, musí byť pripravený ju prijať.
Ako bude eFaktúra fungovať?
Elektronické faktúry sa budú doručovať prostredníctvom takzvaných digitálnych poštárov. Ide o certifikovaných poskytovateľov, ktorí zabezpečia prenos dokumentov medzi odosielateľom a príjemcom.
Podnikateľ vystaví faktúru vo svojom fakturačnom programe alebo v aplikácii poskytovateľa. Digitálny poštár následne zabezpečí jej doručenie príjemcovi v požadovanom formáte.
Systém bude využívať európsku sieť Peppol. Podnikatelia pritom nebudú musieť používať rovnakého poskytovateľa ako ich obchodní partneri.
Čo musia podnikatelia stihnúť do januára 2027?
Finančná správa odporúča, aby sa podnikatelia na nové pravidlá pripravili v predstihu. Základným krokom je výber certifikovaného digitálneho poštára, prostredníctvom ktorého budú môcť elektronické faktúry prijímať.
Zároveň by si mali overiť, či ich súčasný fakturačný alebo účtovný program bude nový systém podporovať. K dispozícii budú aj bezplatné riešenia na prijímanie eFaktúr, ktorých používanie sa bude podobať práci s e-mailom.
Dôležitým údajom pri doručovaní bude daňové identifikačné číslo (DIČ). Subjekty, ktoré ho nemajú pridelené, by mali svoju situáciu preveriť s finančnou správou.
Budú musieť byť všetky faktúry elektronické?
Nie. Nová povinnosť sa od januára 2027 nebude automaticky vzťahovať na každú faktúru. V prvej fáze sa bude týkať predovšetkým zákonom určených tuzemských transakcií medzi podnikateľmi a medzi podnikateľmi a verejnou správou.
Zákon počíta aj s výnimkami. Povinnosť vystavovať eFaktúry sa napríklad nevzťahuje na vybrané plnenia oslobodené od DPH či prípady, pri ktorých bola vystavená zákonom určená zjednodušená faktúra.
Bežní spotrebitelia preto nebudú musieť kvôli novému systému nič vybavovať. Rovnako sa nemenia základné pravidlá účtovníctva ani zákonné lehoty na vystavovanie faktúr. Mení sa predovšetkým ich formát a spôsob doručovania.