Ak máš na sobotu v pláne vyraziť do vyšších polôh, radšej prehodnoť svoju trasu.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na sobotu výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. Platiť majú do 22:00 vo viacerých okresoch stredného a severného Slovenska. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
Výstrahy sa týkajú okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina.
Meteorológovia v horských oblastiach očakávajú vietor, ktorý môže krátkodobo v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo zodpovedá až víchrici.
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ upozornil SHMÚ.