Vyšetrovanie tragédie vo viedenskej štvrti Meidling prinieslo prekvapivý obrat.
Ešte v stredu vo večerných hodinách narazila pracovníčka viedenského zariadenia pre ľudí bez domova na ulici Kastanienallee v štvrti Meidling na nehybné telo jedného z klientov. Záchranná služba bola na mieste krátko po ohlásení a nechýbala ani okamžitá prvá pomoc, no privolaný lekár už mužovi nedokázal zachrániť život, uvádza ORF.
Okolnosti v izbe pritom spočiatku vyzerali ako následok brutálneho konfliktu. Mŕtvy mal na hlave zreteľnú ranu po náraze tupým predmetom a v rovnakej miestnosti zároveň prespával silne podgurážený 41-ročný Poliak, na ktorom si hliadka všimla stopy krvi.
Zamestnanci zariadenia navyše potvrdili, že tento muž má za sebou viacero agresívnych výstupov, čo viedlo k privolaniu elitnej policajnej jednotky WEGA. Na pokyn tamojšej prokuratúry Poliaka obmedzili na osobnej slobode, no pre ťažkú intoxikáciu alkoholom ho vyšetrovatelia z viedenského Krajinského kriminálneho úradu nemohli ihneď vypočuť.
Znalci prišli s úplne iným záverom
Ako však uviedol portál OE24, predbežné závery súdnej pitvy pôvodný scenár o vražde jednoznačne zmietli zo stola. Experti nenašli žiadne dôkazy o tom, že by Slovákovi niekto ublížil – poranenie na hlave vzniklo pri nešťastnom páde a navyše nebolo hlavným spúšťačom úmrtia.
Doterajšie poznatky skôr naznačujú, že mužovi zlyhalo zdravie v kombinácii s masívnym pitím alkoholu. Definitívnu bodku za prípadom dajú až výsledky prebiehajúcej toxikologickej analýzy.