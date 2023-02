Firma sa stala hitom internetu, lebo zamestnancov na konci dňa vtipne vyháňa domov. Mám na to výborný dôvod, tvrdí šéfka.

Zamestnancom indickej softvérovej firmy SoftGrid Computers vyskočí pred koncom pracovného času na obrazovke správa, aby odišli z práce včas. Upozornenie cez celý monitor sa začína výhražným červeným nápisom „Pozor!!!“ a pokračuje: „Vaša zmena sa skončila. Kancelársky systém sa vypne o 10 minút. CHOĎTE, PROSÍM, DOMOV!!”

This tech firm in India is ensuring its employees maintain a good work-life balance by automatically shutting down their computers at the end of the day and prompting them to go home with a funny pop-up screen. 🧑‍💻https://t.co/jLaZncQVps