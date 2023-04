VIDEO: Bývalého indického politika s jeho bratom zastrelili počas živého vysielania v televízii.

Bývalého indického poslanca Atiqa Ahmeda spoločne s jeho bratom Ashrafom zavraždili počas živého televízneho vysielania v televízii v sobotu 15. apríla večer. K brutálnej vražde došlo v meste Prajágrádž počas toho, ako sa rozprával s novinármi za sprievodu polície, ktorá ho predvádzala na lekárske vyšetrenie do nemocnice, informuje BBC.

Útočník mu z ničoho nič priložil k hlave zbraň a vystrelil. Následne padlo ešte niekoľko výstrelov, ktoré zasiahli aj jeho brata Ashrafa. Na mieste utrpeli zranenia aj jeden policajt a novinár. Napokon vysvitlo, že útočníci boli traja a vydávali za novinárov. Ešte v ten večer sa vzdali zobrali ich do väzby. Video nie je vhodné pre maloletých a citlivé povahy.

