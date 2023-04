Poslanci sa smejú Čepčekovi. Chcel zakázať hazardné hry, preklepom však zrazu zakazuje hry progresívcov.

OK

Poslanec Martin Čepček na seba upozornil sériou bizarných návrhov zákonov. Ďalšou novelou sa v pléne Národnej rady chce pokúsiť zakázať pokrové hry. V predložených materiáloch však spravil preklep a vznikli „pokrokové hry“.

Čepček navrhuje zakázať reklamu na hazardné hry, a to v čase od 6.00 h do 22.00 h.

„Mediálna komerčná komunikácia na všetky služby, ktoré zahŕňajú uzatvorenie stávky s peňažným vkladom v hazardných hrách vrátane tých, v ktorých sa preukazuje prvok zručnosti, ako napríklad lotérie, kasínové hry, pokrokové hry a stávkové transakcie, ktoré sú poskytované akýmikoľvek prostriedkami na diaľku, elektronicky alebo prostredníctvom inej technológie umožňujúcej komunikáciu a na individuálnu žiadosť príjemcu služieb,“ píše sa v zákone.

Na bizarné znenie predloženej novely upozornil poslanec Ján Benčík na Facebooku.

V kontroverzných návrhoch zákona chce Čepček napríklad Slovákom povoliť sledovanie porna na výnimku. Pornografiu by tak podľa nového zákona mohli sledovať len plnoletí ľudia, a to iba s úradným potvrdením. O výnimku na sledovanie by záujemcovia museli požiadať písomne.

Do povedomia Slovákov sa Čepček dostal zákazom potratov, teraz plánuje okrem iného aj zákaz predaja alkoholických nápojov na čerpacích staniciach a v predajných automatoch. Cez internet by donáškové služby mohli po novom predávať iba pivo a víno.

