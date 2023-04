Superlacný Action zverejnil nový leták na záver apríla. Za pár drobných vybavíš nákupy na leto

OK

Akciové ceny platia od 26. apríla do 2. mája.

Lacný obchod Action zverejnil leták so zľavami na tento týždeň. Zlacnené produkty kúpiš od 26. apríla do 2. mája. Reťazec ponúka zľavy na oblečenie, elektroniku, dekorácie do záhrad a s prichádzajúcim jarným počasím a slnkom aj opaľovacie krémy. Leták si môžeš pozrieť tu.



Na Slovensku môžeš v Actione nakúpiť v Bratislave v nákupnom centre Shopping Palace na Zlatých pieskoch a v obchodnom centre Danubia na Panónskej ceste v Petržalke. Lacné produkty z reťazca nájdeš aj v obchodnom centre Klokan vo Zvolene. Firma plánuje otvoriť ďalšiu pobočku, tentokrát na východe Slovenska v Spišskej Novej Vsi.



