Z bezpečnostných dôvodov nie je možné práce vykonávať popri živej premávke.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) od 18. augusta 2025 úplne uzavrie úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Mýtnou a Lovinobaňou, Tomášovcami. Dôvodom je prepojenie tohto úseku s novovybudovanou časťou R2 Kriváň – Mýtna, ktorej výstavba sa blíži do finále. Úplná uzávierka potrvá niekoľko mesiacov.
Na novom úseku momentálne prebiehajú záverečné práce, teda montáž zvodidiel, odvodnenie mostov, výstavba protihlukových stien, osádzanie dopravného značenia a terénne úpravy.
V oblasti napojenia na existujúcu R2 odstránia dočasné prepojenie na cestu I/16 a vybudujú finálne vrstvy vozovky vrátane krajnice a protihlukovej steny. NDS vysvetlila, že z bezpečnostných dôvodov nie je možné práce vykonávať popri živej premávke.
Počas uzávierky povedie obchádzková trasa obojsmerne po ceste I/16. Premávku vybavia prenosným dopravným značením a budú ju pravidelne monitorovať. NDS zdôraznila, že počas celej doby budú dodržané všetky bezpečnostné opatrenia a práce budú pokračovať s cieľom ukončiť obmedzenie čo najskôr.
Nový úsek má odľahčiť dopravu
Nový deväťkilometrový úsek R2 Kriváň – Mýtna má priniesť výrazné zrýchlenie dopravy medzi stredným a južným Slovenskom a odľahčiť priľahlé obce od tranzitnej dopravy. Odovzdanie úseku motoristom NDS plánuje ešte v tomto roku, najčastejšie sa spomína mesiac november. Presný dátum otvorenia zatiaľ nie je známy. Úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce bol sprejazdnený v decembri 2022.
