Aneta Gospičová
dnes 16. augusta 2025 o 9:05
Čas čítania 0:49

Už o pár dní uzavrú diaľničiari dôležitý úsek. Motoristov čakajú niekoľkomesačné obmedzenia

Kategória:
Slovensko
Už o pár dní uzavrú diaľničiari dôležitý úsek. Motoristov čakajú niekoľkomesačné obmedzenia
Zdroj: NDS

Z bezpečnostných dôvodov nie je možné práce vykonávať popri živej premávke.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) od 18. augusta 2025 úplne uzavrie úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Mýtnou a Lovinobaňou, Tomášovcami. Dôvodom je prepojenie tohto úseku s novovybudovanou časťou R2 Kriváň – Mýtna, ktorej výstavba sa blíži do finále. Úplná uzávierka potrvá niekoľko mesiacov.

Na novom úseku momentálne prebiehajú záverečné práce, teda montáž zvodidiel, odvodnenie mostov, výstavba protihlukových stien, osádzanie dopravného značenia a terénne úpravy.

V oblasti napojenia na existujúcu R2 odstránia dočasné prepojenie na cestu I/16 a vybudujú finálne vrstvy vozovky vrátane krajnice a protihlukovej steny. NDS vysvetlila, že z bezpečnostných dôvodov nie je možné práce vykonávať popri živej premávke.

Počas uzávierky povedie obchádzková trasa obojsmerne po ceste I/16. Premávku vybavia prenosným dopravným značením a budú ju pravidelne monitorovať. NDS zdôraznila, že počas celej doby budú dodržané všetky bezpečnostné opatrenia a práce budú pokračovať s cieľom ukončiť obmedzenie čo najskôr.

Nový úsek má odľahčiť dopravu

Nový deväťkilometrový úsek R2 Kriváň – Mýtna má priniesť výrazné zrýchlenie dopravy medzi stredným a južným Slovenskom a odľahčiť priľahlé obce od tranzitnej dopravy. Odovzdanie úseku motoristom NDS plánuje ešte v tomto roku, najčastejšie sa spomína mesiac november. Presný dátum otvorenia zatiaľ nie je známy. Úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce bol sprejazdnený v decembri 2022.

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: TASR/Jakub Kotian
Doprava Dopravné správy
Náhľadový obrázok: NDS
