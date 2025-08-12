S bežným príjmom sa k investičnému bytu dá dopracovať vďaka správnemu finančnému plánovaniu a využitiu hypotéky.
Vlastniť investičný byt sa môže zdať ako výsada bohatých, no aj bežná domácnosť si ho môže dovoliť, ak vie, ako na to. Kľúčom je správne finančné plánovanie a využitie hypotéky, ktorú spláca nájomník. Odborník na osobné financie z PARTNERS, Richard Lycius, radí najprv investovať do nehnuteľnosti ako do aktíva a až potom riešiť vlastné bývanie.
„Ak mladý človek ostane bývať u rodičov a odkladá si peniaze zo svojej práce, už za tri roky si vie našetriť 20 % z ceny menšieho bytu. Ten následne kúpi na hypotéku a prenajíma, čím sa z jeho príjmu stáva investícia,“ vysvetľuje
Je potrebné nasporiť si vlastné zdroje, starostlivo vybrať vhodnú lokalitu a vyrátať návratnosť tak, aby nájomné pokrylo všetky náklady na hypotéku a energie. Tento princíp sa nazýva finančná páka. Znamená to, že dlh sa postupne znižuje vďaka splátkam nájomcu a zároveň ho znehodnocuje inflácia, zatiaľ čo hodnota bytu dlhodobo rastie.
Pri investovaní je však dôležité vyhnúť sa častým chybám, ako je výber nehnuteľnosti v zlej lokalite alebo kúpa prvého bytu na vlastné bývanie, čím sa človek pripraví o možnosť ďalších úverov. Pre tých, ktorí nechcú venovať čas správe nehnuteľnosti, sú alternatívou realitné fondy. Tie ponúkajú profesionálnu správu a stabilný výnos bez akýchkoľvek starostí.