Radoslava Horňáková
dnes 12. augusta 2025 o 10:36
Čas čítania 0:48

Investičné byty nemusia byť len pre bohatých. Ako si ich môže dovoliť aj bežná domácnosť?

Kategória:
Slovensko
Investičné byty nemusia byť len pre bohatých. Ako si ich môže dovoliť aj bežná domácnosť?
Zdroj: RULES, BoysPlayNice

S bežným príjmom sa k investičnému bytu dá dopracovať vďaka správnemu finančnému plánovaniu a využitiu hypotéky.

Vlastniť investičný byt sa môže zdať ako výsada bohatých, no aj bežná domácnosť si ho môže dovoliť, ak vie, ako na to. Kľúčom je správne finančné plánovanie a využitie hypotéky, ktorú spláca nájomník. Odborník na osobné financie z PARTNERS, Richard Lycius, radí najprv investovať do nehnuteľnosti ako do aktíva a až potom riešiť vlastné bývanie.

„Ak mladý človek ostane bývať u rodičov a odkladá si peniaze zo svojej práce, už za tri roky si vie našetriť 20 % z ceny menšieho bytu. Ten následne kúpi na hypotéku a prenajíma, čím sa z jeho príjmu stáva investícia,“ vysvetľuje

Je potrebné nasporiť si vlastné zdroje, starostlivo vybrať vhodnú lokalitu a vyrátať návratnosť tak, aby nájomné pokrylo všetky náklady na hypotéku a energie. Tento princíp sa nazýva finančná páka. Znamená to, že dlh sa postupne znižuje vďaka splátkam nájomcu a zároveň ho znehodnocuje inflácia, zatiaľ čo hodnota bytu dlhodobo rastie.

Pri investovaní je však dôležité vyhnúť sa častým chybám, ako je výber nehnuteľnosti v zlej lokalite alebo kúpa prvého bytu na vlastné bývanie, čím sa človek pripraví o možnosť ďalších úverov. Pre tých, ktorí nechcú venovať čas správe nehnuteľnosti, sú alternatívou realitné fondy. Tie ponúkajú profesionálnu správu a stabilný výnos bez akýchkoľvek starostí.

Anketa:
Uvažuješ o investičnom byte?
Áno.
Nie.
Áno.
81 %
Nie.
19 %
10. augusta 2025 o 11:28 Čas čítania 0:40 Seniori spôsobili minimum nehôd. Smer navrhuje zmenu pravidiel pre lekársku prehliadku
11. augusta 2025 o 15:13 Čas čítania 0:25 V nákupnej taške našli mŕtve telo novorodenca. Poľská polícia obvinila 31-ročnú ženu
8. augusta 2025 o 12:11 Čas čítania 2:58 KOMENTÁR: Žiadna armáda sa nebráni hladovaním detí. Izrael Gazu najprv zničil a teraz ju chce anektovať
Praha mestske byty
Zdroj: Hlavní město Praha
Bývanie Hypotéka Investovanie Správy z domova
