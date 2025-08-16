Kategórie
Aneta Gospičová
dnes 16. augusta 2025 o 9:51
Čas čítania 0:35

Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska

Kategória:
Slovensko
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
Zdroj: Wikipedia/otrow_photography

Najvyššia pravdepodobnosť búrok je na západnom a severozápadnom Slovensku.

Slovensko čaká po sérii horúcich letných dní výrazná zmena počasia. V sobotu dorazí postupujúci studený front, ktorý prinesie prehánky a búrky. Dnes teploty na mnohých miestach prekročia 30 °C a v južných častiach až 35 °C.

SHMÚ SHMÚ SHMÚ SHMÚ
Zobraziť galériu
(4)

Podľa portálu iMeteo studený front začne postupovať cez naše územie v priebehu sobotného popoludnia. Prehánky a búrky sa neobjavia plošne a nemajú mať veľkú intenzitu. Budú však explozívne – vzniknúť môžu pomerne rýchlo. Prvé búrky sa objavia v Nemecku, Rakúsku a Českej republike a postupne sa presunú na Slovensko.

Najvyššia pravdepodobnosť búrok je na západnom a severozápadnom Slovensku, kde sa očakáva 30 až 40-percentná šanca ich výskytu. Tieto búrky môžu sprevádzať krúpy alebo prívalové zrážky, ak zostanú na jednom mieste dlhší čas.

Na východe Slovenska sa búrky očakávajú až v nedeľu. Portál iMeteo zdôrazňuje, že ochladenie, ktoré príde v nedeľu, ukončí sériu mimoriadne horúceho počasia.

Anketa:
Tešíš sa na ochladenie?
Áno.
Nie.
Áno.
81 %
513 Hlasov
Nie.
19 %
123 Hlasov

Zdroj: SHMÚ
Počasie Silné búrky Správy počasie Správy z domova
Náhľadový obrázok: Wikipedia/otrow_photography
