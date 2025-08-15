Kategórie
Aneta Gospičová TASR
dnes 15. augusta 2025 o 19:00
Čas čítania 0:56

Hygienici varujú pred kúpaním na ôsmich slovenských jazerách. Voda môže ohroziť ľudské zdravie

Hygienici varujú pred kúpaním na ôsmich slovenských jazerách. Voda môže ohroziť ľudské zdravie
Zdroj: Svätopluk Písecký/TASR

Zhoršená kvalita vody je podľa hygienikov vo viacerých lokalitách.

Povolenie na prevádzku malo na konci 33. kalendárneho týždňa 176 umelých kúpalísk a 513 bazénov. V prevádzke bolo aj desať prírodných kúpalísk. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) okrem toho zaznamenal vyhovujúcu kvalitu vody aj na ďalších 74 vodných plochách. TASR o tom v piatok informoval odbor komunikácie ÚVZ.


Zhoršená kvalita vody je podľa hygienikov v lokalitách Vinianske jazero, mŕtve rameno Váhu pri Komárne, Delňa a Veľká Domaša (Dobrá). Upozornili, že kúpanie na týchto miestach môže predstavovať zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny - napríklad deti, alergikov, osoby s oslabeným imunitným systémom či tehotné ženy.


Prekročenie limitných hodnôt zistili laboratórne testy aj na plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach, v rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže, na vodnej nádrži Lipovina-Bátovce a štrkovisku Čaňa.


„Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie - kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre kúpajúcich sa,“ uviedol úrad.
Zníženú priehľadnosť vody zistili hygienici na vodnej nádrži Duchonka a v Nitrianskom Rudne. „Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ vysvetlil ÚVZ.


Úrad zároveň upozornil, že na lokalitách Ružín, Veľká Domaša (Valkov a Tíšava) či Zelená voda - Kurinec je voda vhodná na kúpanie. Má však mierne zhoršené vlastnosti, „a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias“. Ako ÚVZ dodal, na týchto lokalitách je naďalej kúpanie umožnené, no so zvýšenou opatrnosťou.

bazén
Zdroj: Pixabay.sk
Náhľadový obrázok: Svätopluk Písecký/TASR
