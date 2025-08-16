Kategórie
TASR
dnes 16. augusta 2025 o 18:06
Čas čítania 0:21

V aute pre 5 osôb sedelo 18 ľudí. Za volantom bol muž bez vodičáku

Kategória:
Slovensko
V aute ich bolo mnohonásobne viac.

Dokopy 18 ľudí sa viezlo v Škode Felicia, ktorú zastavili policajti z obvodného oddelenia Pavlovce nad Uhom. Košická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Za volantom auta s michalovskou poznávacou značkou sedel muž bez vodičského oprávnenia. Okrem neho bolo vo vozidle určenom pre päť ľudí ďalších 17 osôb. Polícia pripomína, že takáto jazda je hazardom so životmi a zdravím všetkých, ktorí v aute sedeli.

„S vodičom bola spísaná správa o výsledku objasňovania priestupku, ďalšia jazda mu bola zakázaná a všetci museli pokračovať ďalej po svojich,“ dodáva.

Polícia Slovenskej republiky Polícia Slovenskej republiky
