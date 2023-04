Bývalá členka Milosti prehovorila: Odišla som, keď mi otec vybielil účet a zbil ma. Je to sekta, ktorá skrýva biznis za Boha

Desať rokov po odchode z kresťanského spoločenstva Milosť dozrel pre Denisu Tomíkovú čas, aby sa podelila o svoju skúsenosť s náboženským spoločenstvom, ktoré sa dnes nebojí otvorene nazývať sektou.

Vyprovokoval ju post na Instagrame od Márie Bartalos a podnetom bol aj fakt, že prehovorila aj jej známa. „Štve ma, že sú ľudia ticho a priestor dostávajú najmä veriaci. Sama som si kedysi myslela, nech si každý robí, čo chce. Dnes viem, že to tak nie je. Ak začne do Milosti chodiť viac ľudí, môže to byť extrémny spoločenský problém.“

Bola si aktívnou členkou Milosti v Žiari nad Hronom a Banskej Bystrici. Z Milosti si odišla pred maturitou v roku 2013. Tému otváraš až teraz. Prečo?

O mojej spätosti s Milosťou vedelo doteraz len zopár ľudí z okolia, avšak nie do hĺbky. Vytočila som sa na komentároch pod článkami o Márii Bartalos, aj pod tými na Refresheri. Rozmýšľala som nad tým, či a ako sa k tomu vyjadriť. Hnevalo ma aj to, že väčšina ľudí, čo z Milosti odišla, je ticho.

Sama som mala predtým strach. Keď som začala písať aktívne blog, otec ma upozornil, že na mňa môže podať trestné oznámenie, keď začnem hovoriť o rodine a cirkvi. Teraz sa však nebojím a chcem hovoriť o svojej skúsenosti.

Je forma šírenia náboženského posolstva cez sociálne siete, akú zvolila aj Mária Bartalos, podporovaná priamo Milosťou?

Určite. Keď som bola súčasťou Milosti, bol na vzostupe Facebook. Spočiatku nám ho zakazovali a nazývali ho diablovým nástrojom, potom zmenili názor. Pre členov je zdieľanie názorov na sociálnych sieťach celkom prirodzené.

Všetky zbory Milosti majú dvakrát do týždňa zhromaždenie. Jedno v nedeľu a druhé cez týždeň. Za mesiac je to osem kázní, pričom na každom zbierajú finančné príspevky. Minimálne dve z nich sú o tom, ako majú ľudia platiť desiatky, a ďalšie dve práve o tom, ako šíriť slovo Božie.

Keď sa členovia stretnú s nepochopením blízkych, rodiny a priateľov, pastor ich vyzve, aby sa od nich odstrihli. Nakoniec mnohí skončia celkom bez väzieb na vonkajší svet. Väčšina ľudí predsa nebude počúvať, že nežijú dobrý život a zhoria v pekle.

Denisa sa nebojí Milosť nazvať sektou. Zdroj: Instagram/_dennyto

Post Márie Bartalos komentoval aj Rastislav Iliev, ktorý sa zastal queer komunity. Bolo súčasťou stretnutí v Milosti aj brojenie proti ľuďom inej orientácie?

Predpokladám, že Mária Bartalos určite nehovorila len za seba. Keď som mala 16 alebo 17 rokov, v Milosti mi pravidelne hovorili, že si mám čo najskôr nájsť muža a, samozrejme, priamo medzi členmi, aby som mohla porodiť druhú generáciu veriacich. Vôbec som v tom veku necítila, že by som mala byť matka.

Neviem si ani predstaviť, čo musí prežívať dieťa, ktoré je iné a musí dookola počúvať, že k sebe patria len muž a žena, ktorí majú plodiť deti a vychovávať ich vo viere. V kázni som počula aj to, že sa majú ľudia inej orientácie modliť, aby ich Boh vyliečil.

K agende Milosti patrí aj zákaz predmanželského sexu, o ktorom často hovorili, že je hriech, ktorý vás dostane do pekla. Videla som plakať 50-ročných ľudí, ktorí mali kedysi dávno pred svadbou pohlavný styk.

To je dosť hard-core viktimizácia...

Jasné. To, čo bolo u katolíkov bežné pred sto rokmi, je v Milosti stále normálne. Veď aj katolíci na čele s pápežom si v tom už robia poriadok. Pápež František dokonca povedal, že Boh miluje každého bez rozdielu.

V Milosti asi pápež nie je populárny...

Vonkoncom nie. Vatikán je podľa ich slov babylonská neviestka. Katolícka cirkev je pre nich jednoducho „celé zle“.

K Milosti si sa dostala s rodičmi. Sú stále aktívni členovia?

Áno. Začali sme tam chodiť, keď moja mama ochorela. Keby ste sa jej dnes spýtali, bude vám tvrdiť, že ju vyliečil Boh. Nie operácia ani lekári, ani lieky. Boh.

