Moderátor Iliev: Všetkým „neveriacim Tomášom“ treba vysvetliť riziká fanatizmu. Preto som Márii ponúkol úprimnú pomoc (Rozhovor)

„Namiesto toho, aby sa verejne známi ľudia postavili za komunitu, ktorá na Slovensku nemá rovnaké práva ako majorita, sme sa opäť len dočkali bagatelizovania LGBTI+ témy a nepochopenia celej situácie. Škoda. Neviem, čo sa ešte musí stať, aby nás začali brať vážne,“ hovorí moderátor Rastislav Iliev, ktorý v televízii TA3 moderuje spravodajstvo a diskusnú reláciu V politike.

V októbri minulého roka sa po tragédii na Zámockej ulici v Bratislave prihlásil ku komunite LGBTI+. Vyzval vtedy známe osobnosti, aby urobili to isté a celú spoločnosť k tomu, aby vyjadrili podporu queer ľudom.

Pol roka na to sa však dočkal pravého opaku. Bývalá slovenská herečka Mária „Mary“ Bartalos, ktorú televízni diváci poznajú hlavne zo seriálu Oteckovia, totiž zaskočila svojím vyjadrením o tom, že láska rovnakého pohlavia je vraj chaos a nie je od Boha. Ilieva jej netolerantné vyjadrenia proti menšine pobúrili a rozhodol sa preto verejne oponovať jej názorom na Instagrame a zastať sa komunity, ktorej je sám členom.

Aké boli vaše pocity, ako člena LGBTI+ komunity, keď ste si prečítali vyjadrenia proti queer ľuďom pod príspevkom bývalej herečky Márie Bartalos?

Dostalo sa to ku mne až teraz a som z jej vyjadrení absolútne znechutený. Pasovať sa do role samozvanej motivátorky s Bohom a tvrdiť, že byť queer nie je s božím plánom a spriahnutím sa s diablom, je pol roka od vraždy Juraja a Matúša neospravedlniteľné. O to viac, že má na Instagrame obrovský zásah, ktorý môže negatívne ovplyvniť verejnú mienku.

Prečo je podľa vás nebezpečné, keď sa takéto názory rozoštvávajúce spoločnosť šíria na sociálnych sieťach?

Pretože Mária má na sociálnych sieťach obrovský zásah a keď tvrdí, že ľudia sa rozhodnú byť queer len z plezíru, potom núti jej followers písať mi nezmysly typu „Mária má pravdu. Prečo ju haníte za to, že ukazuje cestu k Bohu. Robíte zo seba neuveriteľné chúďatká a pútate na seba prehnanú pozornosť.“ Slovensko nie je tolerantná krajina. Darmo niektorí politici tvrdia opak.

Ak by sme boli tolerantnou krajinou, už dávno by sme sa v otázke zrovnoprávnenia LGBTI+ ľudí priblížili aspoň k susednému Česku a anonymní trollovia by sa mi nevyhrážali bitkou či zabitím. A nielen mne. Vyoutovať sa v tak homofóbnej spoločnosti, rozhodne nie je pútanie pozornosti, ale volanie o pomoc.

Ak nás totiž politici a verejnosť nezačnú brať konečne vážne, ktokoľvek nás môže zabíjať, len preto, že sme sa narodili s inakosťou. A to je veľmi nebezpečné. Namiesto toho, aby sa verejne známi ľudia postavili za komunitu, ktorá na Slovensku nemá rovnaké práva ako majorita, sme sa opäť len dočkali bagatelizovania LGBTI+ témy a nepochopenia celej situácie. Škoda. Neviem, čo sa ešte musí stať, aby nás hlavne politici začali brať vážne.

Argument takéhoto kresťana, ktorý netoleruje lásku rovnakého pohlavia, môže byť, že má právo vyjadriť názory, ktoré vychádzajú z jeho náboženského učenia...

Od utorka, keď som sa k téme verejne vyjadril, mi písalo pár fanúšikov Márie. Vraj, čo si to dovoľujem takto ju haniť. Snažím sa s nimi viesť normálnu debatu, ale nejde to. Sú slepo presvedčení o tom, že som to práve ja, kto túto tému zbytočne rozmazáva a že Mária si to nezaslúži.

Tak sa pýtam, kto je Mária, že podsúva verejnosti naratív o Bohu, ktorý nemiluje queer ľudí? Aký má na to dôvod? A aký dopad majú takéto bludy na mladých LGBTI+ ľudí, ktorí túžia po láske a prečítajú si jej slová o diablovi, keď sa zamilujú do rovnakého pohlavia? Ja som mal tiež frajerku a chalani sa mi začali páčiť, keď som mal okolo 16 rokov.

Keby som si vtedy prečítal podobný status, neviem, či by som tomu nepodľahol, nikdy sa radšej nevyoutoval a žil v jednom veľkom omyle. Nič totiž nie je horšie, ako nedokázať prijať samého seba a odolávať skutočnej láske. O čo potom v živote ide?

V príspevku ste Bartalos aj označili. Reagovala na to nejako aspoň v súkromnej správe? Ospravedlnila sa vám?

