PRIESKUM: Voľby by vyhral Smer, strana Eduarda Hegera by sa do parlamentu nedostala (graf).

Voľby by v apríli vyhral SMER, hoci len tesne. Vyplýva to z nového prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza. Oproti marcovému prieskumu sa top trojka takmer vôbec nezmenila. S výsledkom 17,6 percenta by vyhral Smer, nasledoval by Hlas so ziskom 17 percent a treťou najsilnejšou stranou by bolo mimoparlamentné Progresívne Slovensko s podporou 13,1 percenta voličov. PS si prilepšilo o jedno percento.

Republika sa drží na úrovni tesne pod 10 percentami, Sme rodina však zaznamenala pokles na 6,1 percent. Do parlamentu by sa dostali aj KDH (6 percent), Oľano (5,6 percent) a tesne Sas (5,2 percent).

Nová strana Demokrati na čele s Eduardom Hegerom by získala len 3,6 percenta, a za bránami národnej rady by ostali aj Aliancia (4,3 percent), SNS (4 percent), ĽSNS (2,7 percent), a s menej než dvoma percentami hlasov voličov aj Maďarské fórum, Dobrá voľba a Za ľudí.

Podobnú zostavu predpokladajú aj výsledky prieskumu agentúry Ipsos.

