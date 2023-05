Poslanci chcú legendárnu Rainerovu útulňu darovať chatárovi Petrasovi, ktorý na nej pracuje celý život. Odmena srdciarovi, tvrdia.

OK

Poslanec NR SR Jaroslav Karahuta zo strany Sme rodina predložil návrh zákona, pomocou ktorého chce darovať známu Rainerovu chatu chatárovi Petrovi Petrasovi. Ten na nej chatárči takmer celý život, informuje Denník N.

Otec Petra Petrasa populárnu tatranskú útulňu v minulosti zrekonštruoval. Peter Petras je jej nájomcom už od roku 2014. Karahuta tvrdí, že ide o nadbytočný majetok štátu, ktorý by sa takýmto spôsobom dostal do správnych rúk. „Je to odmena srdciarovi, ktorý tam prežil celý život,“ uviedol poslanec.

Momentálne má chatu na starosti Správa Tatranského národného parku. Riaditeľ správy Pavol Majko pre Denník N uviedol, že o takomto návrhu zákona nič nevedeli a v súvislosti s jeho prípravou nebol nikto informovaný či oslovený.

Majetok by malo prevádzať ministerstvo, ktorému nepatrí

Karahuta chce, aby štát preniesol tento dočasne nadbytočný majetok do vlastníctva Petra Petrasa. Rainerova chata je aktuálne jedinou obdobnou nehnuteľnosťou či ubytovňou, ktorú spravujú Štátne lesy TANAP-u spadajúce pod ministerstvo pôdohospodárstva.

Tie sa po spustení reformy národných parkov zlúčili so správou národného parku, ktorá teraz útulňu prenajíma. Zvyšné chaty sa nachádzajú vo vlastníctve športových spolkov, samospráv alebo súkromných podnikateľov.

Prevod majetku by malo schváliť ministerstvo financií, zmluvu o prevode vlastníctva chaty by zasa malo uzatvoriť ministerstvo dopravy. To však nie je zriaďovateľom TANAP-u, a tak podľa zákona nemôže prevádzať jeho majetok.

Rainerova chata. Zdroj: TASR/Roman Hanc

