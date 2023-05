Eurovízia 2023: Víťazkou sa stala už druhýkrát švédska speváčka Loreen. Rusi bombardovali rodné mesto ukrajinských hudobníkov

Víťazkou 67. ročníka pesničkovej súťaže Eurovízia sa v noci na nedeľu stala švédska popová speváčka Loreen, ktorá uspela so skladbou „Tattoo“. Loreen zvíťazila aj v roku 2012 a stala sa tak prvou ženou, ktorá dvakrát vyhrala túto výstrednú, no veľmi obľúbenú súťaž.



Pre Švédsko ide o rekordné siedme víťazstvo v Eurovízii, ktorým sa dotiahlo na rovnako úspešné Írsko. Loreen triumfovala 49 rokov po tom, ako Švédsko súťaž vyhralo po prvý raz. Víťazom v roku 1974 bola skupina ABBA so šlágrom „Waterloo“.



Tanečno-popová skladba „Tattoo“ len tesne zvíťazila nad hitom „Cha cha cha“ fínskeho speváka Käärijäho. Na treťom mieste skončila Izraelčanka Noa Kirelová.



Anglické mesto Liverpool organizovalo súťaž v mene vojnou zničenej Ukrajiny, keďže Sam Ryder ako reprezentant Veľkej Británie skončil minulý rok v talianskom Turíne na druhom mieste za ukrajinskou skupinou Kalush Orchestra.



Organizátori podujatia vo štvrtok 11. mája oznámili, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebude môcť predniesť videoprejav, ktorým chcel osloviť divákov súťaže počas finálového večera. Európska vysielacia únia (EBU) priblížila, že Zelenského príhovor znemožnili prísne pravidlá súťaže. „Jedným zo základných pilierov súťaže je apolitický charakter podujatia,“ uviedla EBU. „Tento princíp zakazuje možnosť politických či podobných vyhlásení v rámci súťaže,“ vysvetlila.

Smutné ale i úsmevné momenty

Ukrajinu tento rok reprezentovala hudobná formácia Tvorchi s piesňou „Heart of Steel“. Počas toho, ako sa ukrajinskí hudobníci pripravovali na vystúpenie, Rusko bombardovalo ich mesto Ternopil, ktoré leží v západnej časti krajiny, informoval portál BBC.

Šéf regionálnej štátnej správy Ternopilu, Volodymyr Trush potvrdil nálety ruských rakiet s tým, že počas ruského útoku boli zranení dvaja ľudia a poškodené sklady. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo Rusko z útoku na Kyjev a Ternopil počas pesničkovej súťaže.



Po vystúpení hudobná dvojica Tvorchi prehovorila ešte pár emotívnych slov v súvislosti s bombardovaním mesta, z ktorého pochádzajú: „Ternopil je názov nášho rodného mesta, ktoré zbombardovalo Rusko, keď sme na pódiu Eurovízie spievali o našich oceľových srdciach, nezdolnosti a vôli. Toto je odkaz pre všetky mestá Ukrajiny, ktoré sú každý deň ostreľované...Európa, spoj sa proti zlu pre mier!“

Okrem emotívnych momentov priniesla Eurovízia tento rok aj úsmevné chvíle. O najzábavnejší z nich sa nechcene postarala sa arménska speváčka Elen Yeremyan. V súťaži vystúpila so svojou skladbou „Future Lover“, pričom mnohí z divákov súťaže, si nevyložili jej text presne tak, v akom znení bol napísaný, píše Ladbible.

Na sociálnych sieťach začali rozoberať, či speváčka naozaj spieva „fart in my face“ a teda „prď mi do tváre“. Samozrejme, nakoniec sa ukázalo, že skutočný text piesne znie úplne inak a to konkrétne „fire in my veins“, čiže „oheň v mojich žilách“.





