Boris Kollár prehovoril o tom, čo sa dialo, keď Sulík v Dubaji vyzýval na „vypitie baru“. S Geissovcami sedel za rovnakým stolom

Šéf Sme rodina Boris Kollár zareagoval na virálne video z výstavy Expo v Dubaji, na ktorom exminister hospodárstva Richard Sulík hovorí o „vypití baru“, informuje Pluska.sk. Kollár tvrdí, že na mieste sa nachádzal ako súkromná osoba a výdaje na cestu aj ubytovanie si preto hradil sám. Alkohol navyše podľa svojich slov vôbec nepil.

„Na spomínanú akciu som bol pozvaný, pretože som bol práve v tom čase v Dubaji ako súkromná osoba. To znamená, že letenku aj ubytovanie som si platil sám. Je o mne známe, že som abstinent – a na konkrétnej akcii som vypil dve kávy,“ reagoval na otázky.

Prítomnosť hostí ako Geissovci Kollár kritizoval, na výroku o vypití baru však nevidel nič zlé. S Geissovcami pritom Kollár sedel za rovnakým stolom. „To, že si z výstavy Expo Dubaj urobil Sulík cestovku a lietali tam jeho kamoši, je jeho problém a nesie si za to politickú zodpovednosť. Ale to, že povedal ‚vypite bar‘, bolo aj z iniciatívy majiteľa baru, že vypite a zjedzte to, lebo to inak vyhodíme,“ dodal k téme.

Richard Sulík sa v reakcii na video zverejnené Robertom Ficom bránil, že nahrávka zachytáva záverečný deň podujatia Expo v Dubaji. „Moja veta, že všetko sa musí vypiť, súvisí práve s tým, že doviezť alebo vyviezť alkohol z Dubaja je prakticky nemožné. Boli tam nejaké zásoby, tak tieto sa vypili,“ vysvetľoval na tlačovej konferencii.

Zdroj: Facebook/Robert Fico, Facebook/Boris Kollár

