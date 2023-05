MAPA: Za koľko rokov zarobíš milión eur v rôznych štátoch Európy? V niektorých za 15 rokov, inde ani za dva životy

Výška priemerných platov v jednotlivých krajinách Európy je dramaticky rozdielna. Kým vo Švajčiarsku sa priemerný mesačný zárobok pohybuje okolo 5593 eur, napríklad v Moldavsku je výška priemernej mesačnej mzdy len na úrovni 480 eur. Švajčiari zarobia teda v priemere takmer dvanásťkrát viac.

Na základe výšky priemerných miezd európskych krajín (dáta sú z portálov minimalnamzda.sk a numbeo.com) sme vypočítali, za koľko rokov by si zarobil jeden milión eur. Ide o hypotetický výpočet, ktorý má skôr ilustrovať rozdielnu výšku platov, nie reálnu schopnosť obyvateľa usporiť si milión eur. Do úvahy sme totiž nebrali dane, odvody či povinné mesačné náklady na bývanie a život. Narábali sme s možnosťou, že by si človek zarábajúci priemernú mzdu odkladal každý mesiac celú sumu.

Milión eur by najrýchlejšie zarobili Švajčiari, ktorým by na jeho vyskladanie postačilo 14,9 roka. Ku štátom s najlepšími platmi patrí aj Luxembursko, kde sa v priemere zarába 5143 eur a na zarobenie milióna by jeho obyvatelia potrebovali presne 16,2 roka. Menej ako 20 rokov na pokorenie šesťcifernej hranice by stačilo aj obyvateľom Dánska, Holandska, Švédska, Nemecka, no aj susedného Rakúska.

Za koľko rokov zarobíš milión eur v Európe? Zdroj: Flourish/REFRESHER

Slovensko sa v rebríčku ocitlo niekde uprostred. Výška priemernej mzdy sa u nás aktuálne pohybuje okolo 1304 eur a na zarobenie milióna by sme potrebovali 63,8 roka.

O niečo lepšie sú na tom susedné štáty Česko a Poľsko. Česi by na základe priemernej mzdy vo výške 1501 eur zarobili milión za 55,5 roka. Poliakom by to s priemerným mesačným platom 1368 eur trvalo 61 rokov. Horšie sú na tom naši južní susedia, ktorých priemerné mzdy sa pohybujú okolo 1059 eur, zarobiť milión eur by im trvalo o vyše 10 rokov viac ako nám.

Na zarobenia milióna by nestačili ani dva životy

Podľa našich výpočtov sa na konci rebríčka ocitli krajiny ako Moldavsko, kde sa v priemere zarába okolo 480 eur mesačne a na zarobenie jedného milióna, by potrebovali pracovať 173,6 roka. Ešte dlhšie by na milión zarábali obyvatelia Kosova, ktorí by svoje priemerné mzdy naň skladali viac ako 189 rokov. Keď vezmeme do úvahy fakt, že aktuálna priemerná dĺžka ľudského života sa v Európe pohybuje okolo 76 rokov, môžeme povedať, že ak by sme zarábali priemernú mzdu v spomínaných krajinách, milión na účte sa tam ľuďom nepodarí nesporiť ani za dva celé životy.

K európskym krajinám, kde by ľudia na milión zarábali najdlhšie, patrí aj vojnou zmietaná Ukrajina. Priemerná mzda v krajine sa totiž pohybuje len na úrovni 474 eur a zarobiť milión by teda trvalo 175,8 roka. Neslávne v rebríčku vyšlo aj Rusko, kde s priemerným mesačným zárobkom na úrovni 555 eur by zarobenie jedného milióna trvalo presne 150 rokov.

