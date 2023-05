ChatGPT budeš môcť mať odteraz neustále vo vrecku. Spoločnosť spúšťa aplikáciu pre používateľov iOS

OK

OK

Na Slovensku by mali aplikáciu spustiť už čoskoro.

Spoločnosť OpenAI spustila mobilnú aplikáciu ChatGPT pre systém iOS. Aplikácia by mala byť čoskoro dostupná aj na Slovensku. Čoskoro by mali spustiť aj verziu pre zariadenia so systémom Android, informujú na oficiálnom webe OpenAI.

Aplikácia je bezplatná a automaticky sa zosynchronizuje s tvojou históriou na webe. Aplikácia prináša aj novinku Whisper. Ide o open source systém na rozpoznávanie reči, ktorý umožňuje hlasový vstup.

Používatelia si tiež budú môcť zakúpiť ChatGPT Plus. Tým získajú exkluzívny prístup k funkciám GPT-4, rýchlejšiu odozvu a skorší prístup k jednotlivým funkciám. Aplikáciu si budú môcť používatelia stiahnuť v App Store. Slovensko si zatiaľ bude musieť na spustenie chvíľu počkať.

Zdroj: Unspalsh/Sanket Mishra

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.