Môžeš sa rozlúčiť, Slováci si už čoskoro nepozrú dve najpopulárnejšie české TV stanice. Na našom území im vypnú vysielanie.

Slováci možno čoskoro prídu o vysielanie českých televízií, ktoré sú aktuálne dostupné na našom území. Podľa slovenských televízií si neplatia licencie pre náš trh a obchádzajú tak poplatky, informuje portál Lidovky.cz.

Zastavenie vysielania by malo postihnúť najmä televízie Prima a Česká televízia, pričom Nova zo slovenského trhu oficiálne odišla už v roku 2017. Aj keď mali obmedzenia vysielania začať platiť od štvrtka 25. mája, momentálne prebiehajúce rokovania termín posunuli minimálne o niekoľko týždňov. Dovtedy bude vysielanie naďalej dostupné.

Prichádzame o príjmy, hromžia slovenské televízie

Televíziám ako Markíza či Joj sa nepáči, že Česi na našom území vysielajú viaceré programy bez licencie. V praxi to znamená, že si televízia v Česku zakúpi licenciu na vysielanie na domácom trhu, no vďaka šíreniu signálu následne program vysiela aj na Slovensku, kde však licenciu zakúpenú nemá.

Slovenské televízie preto argumentujú, že ich takýmto spôsobom Česi oberajú o sledovanosť a príjmy z reklám. Nespokojní majitelia televízií tlačia na slovenských operátorov, od ktorých žiadajú, aby vysielanie českých televízií jednoducho stopli. K takémuto kroku už vo februári pristúpil napríklad operátor Orange TV.

Zrušenie českého vysielania na Slovensku by podľa mnohých mohlo znamenať naštrbenie výborných vzťahov oboch krajín. Ku konfliktu sa dokonca vyjadril aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, podľa ktorého by to bola obrovská škoda, pretože zachovanie vysielania je v záujme rozvoja slovensko-českých vzťahov.

