Takto mi roztrhal pyžamo v rozkroku: Ráchel tvrdí, že ju Tomy Kotty znásilnil. Zverejnila list, ktorý jej napísal na druhý deň

Ráchel Karnížová známa z Instagramu pod pseudonymom Rachellkka sa znovu na svojich stories vyjadrila k prípadu domáceho násilia zo strany slovenského moderátora a muzikanta Tomyho Kottyho (civilným menom Tomáš Drahoš).

Karnížová v príbehoch ukázala časť uznesenia polície, ktorá prípad od apríla vyšetruje ako prečin ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu. „Prišlo mi uznesenie od polície, týka sa trestného oznámenia, čo som podala na Tomáša z dňa, keď mi rozbil byt a keď ma znásilnil. Povedali len, že sa nič nestalo.“ Kotty sa podľa jej slov bránil tým, že si nič nepamätá, a Karnížová ďalej v príbehu hovorí, že podľa polície prípad vyhrotila a vymyslela si to. Túto pasáž uznesenia v príbehu nie je vidieť.

V ďalšej storke ukázala prepis Kottyho vyjadrení, ktorý polícii povedal, že sexuálne aktivity prebiehali so súhlasom oboch strán a že sa síce pohádali, ale šlo o bežnú hádku a ich vzťah označil za bezproblémový. Ukazuje však svoje pyžamové nohavice, ktoré sú potrhané, a pýta sa, či sa to sledovateľom zdá normálne.

„Ja som vedela, prečo si to nechávam. (...) Prídu vám takto roztrhané nohavice, že sme mali dobrovoľný sex? Keď toto bolo dobrovoľné, tak potom neviem.“

V sérii príbehov hovorí o tom, že ženy často nechodia nahlásiť násilie na políciu a že už rozumie prečo. Vraví, že sama zažila pri násilí zamrznutie a nedokázala reagovať. „Najviac ma na tom celom štve to, že som ho po tom incidente ešte veľmi dlho ľúbila.“ Dodnes dúfa, že Kotty na sebe začne pracovať a stane sa lepším človekom. Hnevá ju, že jej ublížil a popiera to, a ona mu to nevie vrátiť, pretože vzhľadom na jej lásku voči nemu mu nedokáže ublížiť. V tejto časti príbehov je už rozrušená a hovorí so slzami v očiach.

Napokon zverejnila aj rukou písaný list, ktorý jej vraj napísal Kotty. V ňom sa píše, že si pamätá všetko, čo sa stalo. „Uvedomujem si, ako strašne som ti dnes ublížil. Je mi jedno, čo si pomyslia ľudia, a veľmi ma mrzí, že som vždy viac pozeral na to, ako riešil svoje chyby a zaujímal sa o rozvoj nášho vzťahu,“ stojí ďalej v liste.

Kotty v ňom uznáva, že má „očividne veľmi vážny problém s alkoholom“, ktorý nedokáže zvládnuť sám, a vraví, že ho bolí, že následky si odniesla práve Karnížová. Na konci listu stojí veľkými písmenami slovo PREPÁČ.

Karnížová sériu príbehov uzatvára tým, že situáciu bude riešiť s právnikom a nechce na Kottyho kydať online.

Influencerka, ktorá sa v minulosti objavila aj v súťaži krásy Miss Universe, o domácom násilí prehovorila v apríli 2023 na Instagrame. „Toto mi už nikdy neurobíš!“ napísala a zverejnila k tomu aj fotografiu zakrvavených a rozbitých dverí. Alkohol podľa jej slov bol problémom v ich vzťahu a vyhrotilo sa to, keď raz prišli domov z párty a Kotty ju z ničoho nič napadol. Podľa jej slov ju hodil do vane, kde si udrela hlavu, ťahal ju za vlasy po celom byte, kopal, fackal a vulgárne jej nadával.

Zo strachu musela ujsť z bytu bez trička, len v bunde a s topánkami v ruke. Rodičia ju zobrali do nemocnice a zavolali políciu. Prvé trestné oznámenia na Kottyho nepodala však Karnížová, podľa vyjadrení polície ho prvýkrát nepodal ani jej príbuzný. Krátko po medializácii prípadu sa ozvala aj ďalšia obeť.

bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212.



Všetky krízové linky, poradne, krízové centrá pre týrané ženy, deti a obete domáceho násilia nájdeš zhrnuté Ak zažívaš násilie alebo nemáš istotu, kde hľadať pomoc, k dispozícii ti je národnáVšetky krízové linky, poradne, krízové centrá pre týrané ženy, deti a obete domáceho násilia nájdeš zhrnuté v tomto dokumente od Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie (rozdelené podľa regiónov).

