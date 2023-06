Borisa Kollára bude pre napadnutie Richterovej vyšetrovať NAKA. Možno ju sledovali autá tajnej služby, uviedol šéf polície

Policajný prezident Štefan Hamran oznámil, že kauzu Borisa Kollára a jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej bude vyšetrovať NAKA. Richterová podala trestné oznámenie a polícia prípad vyšetruje ako podozrenie z ublíženia na zdraví.

„Domáce násilie pre nás je priorita. Vieme, že to je celospoločenská téma, a polícia veľmi intenzívne vyšetruje každý prípad vrátane tohto. Prípad sme si nemohli nevšimnúť, keďže sa týka najvyššieho ústavného činiteľa. Rieši to polícia, dokonca to bude riešiť NAKA. Máme na to svoje dôvody, prečo sa tak rozhodlo. Je to v podstate moje rozhodnutie,“ povedal Hamran v rádiu Expres.

Policajti však riešia aj podozrenie z prenasledovania. V trestnom oznámení Richterová napísala, že ju už dlhší čas sleduje niekoľko cudzích vozidiel. Podľa nej ide práve o Kollárových ľudí. Ten však tieto obvinenia poprel.

Evidenčné čísla, ktoré Richterová v oznámení uviedla, sa podľa Hamrana nenachádzajú v policajnej databáze. Autá by v tom prípade mohli patriť tajnej službe. „V kontexte týchto zistení budeme vyšetrovať možno aj podozrenia zo zneužívania štátnej moci na súkromné účely,“ doplnil.

Kollár priznal, že dal Richterovej facku

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár zorganizoval v utorok 20. júna tlačovú konferenciu, na ktorej vysvetľoval detaily zo svojho súkromného života. Kollár na tlačovke priznal, že Richterovú udrel, tvrdí však, že to bolo v zápale emócií, pretože ohrozila život jeho dieťaťa. „Ja neviem, dostala pár faciek. Nemusel ju nikto ošetriť. Bolo to pod emóciami,“ povedal.

Predseda Národnej rady zároveň tvrdí, že všetky tieto obvinenia sú iba špinavá kampaň pred jesennými voľbami. Boris Kollár sa v rozhovore pre Refresher vyjadril aj k tejto kauze. Prečítať si ho môžeš tu.

Zdroj: Facebook∕ Barbora Richterová, TASR/Jaroslav Novák

