AKTUÁLNE: Pri vraku Titanicu na dne oceánu našli trosky. Môžu pochádzať zo stratenej ponorky Titan

Neďaleko vraku Titanicu sa podmorským robotom podarilo nájsť kúsky trosiek, informovala americká pobrežná stráž. Vedenie pátracej akcie momentálne nález analyzuje.

Podľa odborníkov ešte nie je jasné, či trosky pochádzajú zo stratenej ponorky. Tvrdia však, že bližšie informácie poskytnú čoskoro, píše BBC.

Podľa informácií od BBC našli v troskách pristávací rám a zadný kryt z ponorky.

