VOJENSKÝ PREVRAT V RUSKU: Vagnerovci obsadili veliteľstvo ruskej armády v meste Rostov nad Donom. Cesty na Moskvu sú zablokované.

Vrchný veliteľ žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v sobotu ráno vyhlásil, že so svojimi bojovníkmi obsadil veliteľstvo ruskej armády v meste Rostov nad Donom, ktoré sa nachádza 46 km od pobrežia Azovského mora. Podľa jeho slov získal kontrolu nad všetkými miestnymi vojenskými objektami, vrátane letiska. TASR správu prebrala od agentúry AFP.



„Sme na okresnom veliteľstve, je 7:30 h ráno,“ uviedol Prigožin vo videu na Telegrame. „Vojenské objekty v Rostove, vrátane letiska, máme pod kontrolou,“ dodal.

Šéf vagnerovcov povedal, že jeho bojovníci budú blokovať Rostov nad Donom a zamieria na Moskvu, ak za nimi neprídu ruský minister obrany Sergej Šojgu a náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov, napísal britský denník The Guardian.

Nexta na Twitteri informovala, že doprava z mesta Voronež na juhozápade Ruska smerom na Moskvu je úplne zablokovaná. Nad mestom Riazaň lietajú od skorého rána stíhačky.

Traffic from #Voronezh towards #Moscow is completely blocked. Fighter jetshave been flying over #Ryazan since early morning.



In the #Lipetsk region, mass events were canceled after the Voronezh and #Rostov regions. The governor of the Rostov region asked residents not to go to… pic.twitter.com/cYuSB55nMM