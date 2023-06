Bývalý súťažiaci z Farmy čelí obvineniam, že fyzicky napadol ženy na slávnostiach v Česku. On sa bráni, vraj to bolo opačne

OK

Šimon Koleň však všetky obvinenia poprel. Obeťou napadnutia bol vraj on.

Bývalý farmár Šimon Koleň aktuálne čelí obvineniam z napadnutia dvoch žien v Českej republike. Známy Slovák však takýto scenár popiera a tvrdí, že sa v Česku stal obeťou napadnutia, informuje portál tvnoviny.sk.

Prípadom sa aktuálne zaoberá česká polícia. K incidentu a napadnutiu údajne došlo v piatok 16. júna a svedkom bola aj Koleňova priateľka a influencerka Alexandra Mináriková. Jedna zo žien pre televíziu Prima uviedla, že hlavným problémom bol zlý výhľad na predstavenie počas Slávností päťlistej ruže v Českom Krumlove.

Podľa slov dotknutej ženy pred ňou stála slovenská influencerka, ktorú požiadala o to, aby sa posunula a nebránila vo výhľade jej malej vnučke. Keď ju však poprosila druhýkrát, partner influencerky ju vraj udrel päsťou a zrazil ju na zem. Toto však Koleň odmieta.

Lietali popolníky a hrozili vraj aj nožom, tvrdia ženy

Po incidente sa Češky museli presunúť do reštaurácie, kde sa chceli umyť od krvi. Pred reštauráciou však opäť natrafili na slovenskú skupinu, ktorej súčasťou bol aj Koleň.

Ten podľa výpovede jednej zo žien v prvom incidente nefiguroval, no druhá členka skupiny tvrdí, že incident začal práve Koleň. Prvá svedkyňa hovorí, že aj keď sa počiatočného incidentu nezúčastnil, pri druhom stretnutí už podľa nej inicioval celú potýčku. „Udrel ma a začal ma mlátiť,“ uviedla. Okrem toho ženy v rozhovore opísali, že po nich Slováci hádzali popolníky a stoly. Jedna zo žien zo slovenskej skupiny vraj dokonca vytiahla nôž.

Nakoniec tak museli zasahovať policajti, ktorí bitku ukončili. Českí muži zákona teraz celý incident preverujú. K dispozícii majú aj kamerový záznam, ktorý si na telefón natočila jedna zo svedkýň.

Koleň sa bráni

Koleň však s takýmto opisom celej situácie nesúhlasí a pri prvom incidente dokonca podľa vlastných slov vôbec nebol. Taktiež popiera tvrdenia, že by po niekom jeho známi či on hádzali popolníky či na kohokoľvek vytiahli nôž.

Podľa jeho slov došlo k napadnutiu zo strany žien. „Sú to klamstvá, v skutočnosti ony reálne napadli nás. My sme sa po incidente okamžite obrátili na políciu, no keďže nemali žiadne obrazové záznamy, musí prebehnúť vyšetrovanie,“ priblížil pre tvnoviny.sk.

Šimon Koleň v zápase s Kristiánom Mesíčkom. Zdroj: Archív Šimona Koleňa

