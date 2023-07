Slovákov na Rodose museli evakuovať. Obľúbený dovolenkový ostrov ničia masívne požiare

Na Rodose bojujú s lesným požiarom, ktorý sa z centrálnej časti ostrova šíri aj k dovolenkovým letoviskám.

Ako sme dnes informovali, grécke úrady evakuujú ľudí z požiarom zasiahnutých oblastí na Rodose. Podľa najnovších správ okrem českých turistov museli na ostrove zachraňovať aj viacero Slovákov.



Pre TASR to potvrdil hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Matúš Dávid. „Taktiež môžeme potvrdiť, že po istom výpadku komunikácie s cestovnými kanceláriami sa obnovuje aj kontakt s delegátmi týkajúci sa pokrytia potrieb občanov,“ dodal za rezort.



Uistil, že ministerstvo v spolupráci so slovenským veľvyslanectvom v Aténach situáciu v Grécku neustále monitoruje. „Letisko na Rodose, podľa našich informácií, zostáva v prevádzke a nateraz fungujú aj komerčné letecké spojenia,“ dodal Dávid.



Z pláží v letoviskách Kiotari a Lardos na východe ostrova bolo do bezpečia evakuovaných podľa miestnych médií už približne tisíc ľudí. Pri evakuácii dovolenkových rezortov pomáhajú aj slovenskí hasiči, ktorí v rámci medzinárodnej pomoci pri hasení rozsiahlych požiarov v Grécku pôsobia práve na ostrove Rodos.



„Pomocou cisterien momentálne hasia menšie požiare v okolí rezortov, ktoré horia po prvej vlne požiaru na danom území. Ďalšia skupina slovenských hasičov pripravila provizórne zázemie pre riadiace pracovisko,“ priblížila aktuálnu situáciu hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Katarína Križanová.