Chorvátsko dnes ráno zasiahlo zemetrasenie. Cítili ho aj v obľúbenom prímorskom letovisku, svedkovia hlásili silný rachot

V pondelok 31. júla krátko po deviatej ráno Chorvátskom otriaslo slabšie zemetrasenie s magnitúdou 2,6 Richterovej stupnice.

Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo iba 16 kilometrov od mesta Metković, ktoré leží pár kilometrov od hraníc s Bosnou a Hercegovinou, píše chorvátsky portál Dnevik.hr.

Svedkovia z oblasti hlásili silný rachot, hlásenia prichádzali napríklad z dedín Štedrica a Ston v južnej Dalmácii. Otrasy obyvatelia cítili aj v mestečku Klek, ktoré je prímorským letoviskom a pre mnohých turistov obľúbenou dovolenkovou destináciou.

Zemetrasenie v Chorvátsku zaznamenali už 29. júla v okolí mesta Rijeka. Zemetrasenie s magnitúdou 4,2 podľa Richterovej stupnice otriaslo aj susedným Slovinskom. Obyvatelia ho opísali ako krátke, no intenzívne. „Bolo to, akoby sa otvorila zem,“ povedal jeden zo svedkov.

