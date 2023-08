Chceš plat 2 100 € za prácu pre europoslanca? Martin Hojsík zháňa nového zamestnanca, takéto sú podmienky

Zaujímavá ponuka práce sa objavila na portáli Profesia.

Europoslanec Martin Hojsík zháňa do kancelárie v Bratislave nového kolegu na živnosť, ktorý by pôsobil na pozícii social media content creator. Potenciálneho zamestnanca láka na plat až 2100 € mesačne, vyplýva to z ponuky zverejnenej na portáli Profesia.

Od záujemcov síce nevyžaduje ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou či titul z vysokej školy, potrebná je však najmenej dvojročná prax v obdobnej oblasti.

Hlavnou náplňou tvojej práce na tejto pozícii by bola tvorba obsahu pre sociálne siete poslanca, vytváranie grafík k príspevkom na sociálnych sieťach či spolupráca s komunikačným tímom poslanca.

Pracovná pozícia je len pre skúsených uchádzačov, ktorí majú výbornú znalosť sociálnych médií. Ak ťa však ponuka zaujala, viac sa o nej môžeš dočítať priamo na tomto odkaze.