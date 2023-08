VIDEO: Vladimir Putin vzbudil rozruch, lebo si nevedel spomenúť, na ktorej ruke nosí hodinky. Hneď ožila teória o dvojníkoch

Nahrávka príhovoru Vladimira Putina zo summitu krajín BRICS vzbudila rozruch na sociálnych sieťach vďaka nenápadnému detailu. Ruský prezident sa síce na summite v Juhoafrickej republike osobne nezúčastnil, no prítomným nahral prejav.

Vo videu si chce Putin v jednej chvíli skontrolovať hodinky a zistiť, aký je aktuálny čas, no zdanlivo zabudne, na ktorej ruke hodinky zvykne nosiť. Namiesto hodiniek sa teda zapozerá na prázdne zápästie bez hodiniek.

Na internete sa v reakcii na video opäť rozbehli špekulácie o tom, že Putin používa dvojníka. Na videu možno vidieť, ako sa Putin pozrel na ľavú ruku, hoci hodinky nosí tradične na pravej. Následne sa v zjavnom zmätku poškriabe za uchom.

Video zaujalo aj poradcu ukrajinského ministra vnútra Antona Geraščenka. Ten nahrávku zdieľal na Twitteri a zamyslel sa, čo sa stalo s Putinom. „Putin zabudol nosiť hodinky na pravej ruke. Alebo to nie je Putin? Čo sa to deje?“ skonštatoval.

